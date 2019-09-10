На Ставке Гитлера неожиданно узнали о 4-этажном здании под землей

Киевские исследователи нашли на ставке Гитлера "Вервольф", что в Стрижавке возле Винницы, подземное помещение на четыре этажа.

Для Винницы и Винницкой области - это более чем открытие. Это сенсация, пишет naparise.

Уже второй год подряд исследования на Ставке проводят специалисты киевского Института прикладных проблем экологии, геофизики и геохимии. В прошлом году они заподозрили, что вблизи площадки для военной техники (у самого бункера Гитлера) могут быть подземные помещения. Теперь это окончательно подтверждено.

"Ученые называют "находку" "рукотворным подземным объектом". То есть, это не природные подземные пустоты, а именно здание на четыре этажа. О точной площади помещения пока не сообщается. Зато известно, что верхний этаж "бункера" находится на глубине около 2,5 м под землей, а высота каждого этажа - 1,8 метра", - рассказала директор Винницкого областного краеведческого музея Екатерина Высоцкая.

Метод, которым столичные ученые проводили исследования, дословно называется "частотно-резонансная обработка и интерпретация данных спутниковых и аэрофотоснимков и наземные геоэлектрические методы вертикального электрорезонансного зондирования".

"Такое зондирование разово проводится на площади 10Х10 сантиметров, поэтому понятно, что полное исследование территории ставки требует очень много и времени, и ресурсов, ведь это - 24 гектара площади, - говорит Екатерина Высоцкая. - Но мы планируем и в дальнейшем постепенно исследовать эту территорию. Начинать с места, где найдено подземелье. Главное - мы теперь точно знаем то, что раньше было лишь предположением: на ставке является большое подземное помещение".

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Как исследовать найденный "бункер", винницкие ученые еще не решили. О его раскопках, пока речь не идет.

Сейчас на базе ставки "Вервольф" создали "Историко-мемориальный комплекс памяти жертв фашизма.

Туристам сегодня трудно представить, каким было это место в период Второй мировой войны, поскольку, отступая, немцы высадили ставку Гитлера в пгт Стрижавке Винницкого района в воздух.