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суббота, 12 мая 2018 23:56

На пути к энергонезависимости: в Украине открыли мощную солнечную электростанцию
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Солнечная электростанция будет производить около 2 млн кВт/ч электроэнергии
Фото: Дивись.info
Солнечная электростанция будет производить около 2 млн кВт/ч электроэнергии
Солнечная электростанция будет производить около 2 млн кВт/ч электроэнергии
Солнечная электростанция будет производить около 2 млн кВт/ч электроэнергии
Солнечная электростанция будет производить около 2 млн кВт/ч электроэнергии

В Пустомытовском районе Львовской области открыли солнечную электростанцию "Щирець 1", которая будет производить около 2 млн кВт/ч электроэнергии.

"Новая солнечная электростанция обеспечит 90% потребностей в электроэнергии жителей Щирца и людей, проживающих в данном регионе", - отметил директор электростанции Ростислав Станкевич, передает Дивись.info.

В этом районе это первая солнечная станция "Щирець-1", но в перспективе планируют строить еще. Срок эксплуатации солнечных электростанций составляет 25 лет.

Председатель Львовской ОГА Олег Синютка отметил, что по результатам 2017 года Львовщина имеет 36 МВт установленных мощностей, из них два МВты установлены в Щирце.

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"В этот проект инвестировано 2 млн евро и зеленая энергетика активно развивается в области. Львовщина - вторая область в Украине после Херсонской области по количеству открытых электростанций", - сказал председатель Львовской ОГА.

По словам Синютки, новые солнечные, ветровые и гидроэлектростанции - это реальный путь к нашей энергетической независимости и обеспечению дополнительных рабочих мест.

В городе Токмак Запорожской области ввели в эксплуатацию первую очередь солнечной электростанции Тоkmak Solar Energy. Она является крупнейшей в Украине.

Мощность части введенной в работу - 11 МВт. После завершения строительства мощность будет составлять 50 МВт.

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