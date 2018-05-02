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четверг, 03 мая 2018 05:28

"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
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Автор: Ирина БАБЕНКО
  Александр Андрусенко продал машину, чтобы купить оборудование для солнечной электростанции. Фото сделаны в марте 2018 года
Александр Андрусенко продал машину, чтобы купить оборудование для солнечной электростанции. Фото сделаны в марте 2018 года

В прошлом году Украина приняла Национальную энергетическую стратегию. Так государство хочет решить проблему энергетической безопасности, увеличить энергоэффективность и развивать альтернативные источники энергии - солнечную, ветровую, из биомассы и т.д. К 2035 году четверть производимой энергии должна быть возобновляемой.

Чтобы побудить людей ставить частные электростанции, ввели "зеленый тариф" - по нему облэнерго покупают электричество у частников. 1 кВт солнечной электроэнергии закупают за 18 евроцентов - почти 6 грн. За ветровую платят по 11,6 евроцента - почти 4 грн за киловатт.

Как живут владельцы станций, выгодно ли им продавать электроэнергию и что советуют для запуска, в репортаже Gazeta.ua.

На Полтавщине зарегистрирована 61 частная солнечная электростанция. Большинство имеют мощность от 10 до 30 кВт.

В поселке Червоный Шлях в 4 км от центра Полтавы одну из таких станций установил переселенец из Крыма 47-летний Александр Андрусенко. С женой и двумя детьми переехал на Полтавщину в сентябре 2014 года.

"Из Симферополя солнечные панели вывозить не разрешили. Наша электростанция осталась там. В Полтаву приехали только с одеждой. Сразу взялся приводить в порядок дом, чтобы семья почувствовала уют. Потому что стресс имели бешеный, - говорит Александр Андрусенко. Встречает у своих ворот на ул. Лесозащитной. Волосы зачесаны назад, на висках - чуть седины. Приглашает в дом.

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"Сначала устроил автономную станцию, которая обеспечивает потребности дома", - показывает в ванной 8 черных аккумуляторов на полу и инвертор, преобразующий напряжение. - Когда в 2015-м изменили законодательство в пользу "зеленого тарифа", решил развиваться в этом направлении. Но сначала должен был доказать жене, что стоит экономить деньги, чтобы купить электростанцию. Написал бизнес-план. В конце концов она согласилась. Я продал свое Renault Kangoo и купил оборудование".

Во дворе Александра Викторовича установлен высокий металлический каркас, на нем - 54 солнечные панели, расположенные в 3 ряда. У забора прицеплен инвертор. Показывает, сколько киловатт в час производит станция в данный момент.

"По этим данным могу отслеживать, сколько деревьев сохранил за те полтора года, что подключен к "зеленому тарифу" (символическое сравнение с количеством деревьев, которые срубили бы для обеспечения работы атомной или тепловой электростанции. - Gazeta.ua). Уже набежало 10 тысяч.

Возмущает, когда люди не могут обертку в мусорку донести, бросают под ноги. Убираю. Чтобы было красивее у дома - белю деревья в лесополосе. На остановке поставил скамейку. В поселке увидели, что активный - предлагают то к партии присоединиться, то в заместители сельского головы пойти. Только в политику не хочу, она опустошает".

В поселке увидели, что активный - предлагают то к партии присоединиться, то в заместители сельского головы пойти. Только в политику не хочу, она опустошает

В небольшой кухне - красный стеклянный стол. Александр открывает форточку деревянного окна, закуривает. Говорит, не может бросить, несмотря на астму.

"В летние месяцы получаю по 5 тысяч гривен прибыли от продажи энергии. Деньги вкладываю в развитие дела. Зимой электроэнергии не хватает на продажу. Еще докупить пришлось - за зиму заплатил 2600 гривен. На электричестве почти все: воду грею бойлером, дом отапливаю двумя тепловыми насосами. Как-то заметил, что тень от соседского ореха падает на нижний ряд панелей. Попросил спилить верхушку, предлагал оплатить автовышку. Отказали, потому что местные жители продают орехи, имеют на этом бизнес.
Как-то шли в церковный праздник две пенсионерки мимо моей станции. Одна говорит: "Понастроили, собирают радиацию". Подруга возражает - ты ж не знаешь, как на самом деле. А та: "Батюшка сказал".

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У нас на Червоном Шляху расположен монастырь Московского патриархата. Как только приехали сюда - пошли с женой в храм. Там атмосфера была неприятная, а на выходе я чуть не упал в обморок: на колокольне висел двуглавый орел, герб России".

Как только приехали сюда - пошли с женой в храм. На выходе я чуть не упал в обморок: на колокольне висел двуглавый орел

Александр Андрусенко помог 8 полтавчанам запустить солнечные электростанции.

"Для большинства людей 2-5 тысяч долларов - огромные деньги, вкладывать в зеленую энергетику не готовы. Приезжают за консультациями те, кто понимает: дело перспективное. Лет через 5, думаю, мы все будем покупать электричество у облэнерго по европейским ценам - около 10 евроцентов за киловатт. Конечно, если сохраним сегодняшний вектор развития.

В России, кстати, нам безумно завидуют. У них и речи нет о "зеленом тарифе", не позволяют продавать электроэнергию по выгодной цене. Люди строят только автономные станции", - Александр Викторович проводит улицу.

Автор: Ирина БАБЕНКО
  Электростанция Александра Андрусенко состоит из 54 солнечных панелей
Электростанция Александра Андрусенко состоит из 54 солнечных панелей

Мимо остановки "Лесозащитная" проходит местный Анатолий Крат. На голове - черная кепка, держит сумку.

"На Червоном Шляху ничего не происходит, это же спальный район. Получил зарплату, заплатил коммуналку и ждешь следующей выплаты. У меня уходит где-то 2100 гривен в месяц, хотя система отопления минимальная, напаливаю 250 кубов газа. Другое дело - такие батареи, - показывает на станцию ​​Андрусенко, которая видна с перекрестка. - Но простому смертному это не по карману".

Знакомый предлагает Анатолию подвезти его в Полтаву машиной. Не соглашается, говорит, ему в другую сторону.

"Автобусы плохо ходят. В соседних Яковцах маршрутки через каждые 15 минут, едут через весь город. А наши - только до центрального рынка. Работы нет. Хотели сделать колбасный цех - санэпидемстанция остановила. Поэтому много людей уезжает на заработки в Польшу, Германию, Голландию, Финляндию", - прощается Анатолий Крат.

Работы нет. Хотели сделать колбасный цех - санэпидемстанция остановила. Поэтому много людей уезжает на заработки

Добираюсь до поселка Супруновка. Расположен на окраине в 10 км с другой стороны Полтавы. Белая "девятка" подвозит ко двору 62-летнего Николая Пустовит. Он производит солнечную и ветровую электроэнергию для собственных нужд. Как раз вернулся домой. Нажимает кнопки кодового замка на металлическом заборе. Перед домом - высокий ветряк, установленный на металлической башне. Стальными тросами прикреплен к земле.

"Сделал сам. У нас провода центрального электроснабжения слабые, во время бури их рвет чуть ли не ежегодно. А когда такой ветряк - буря до балды: у всех нет электричества, а у тебя и тепло, и свет. Однако соседям не предлагаю своего электричества. Люди бывают коварные, скажут, что продаю, государство заставит платить налоги. Так мне спокойнее", - Николай Григорьевич засовывает руки в карманы расстегнутой куртки. Его взгляда не видно - носит затемненные очки. - "Махина тяжелая, сам винт весит 400 кило. Все вместе - более тонны. Когда-то токарь ослабил резьбу на гайке лопасти. От сильного ветра та вылетела, ударила в деревья за двором, сломала. Хорошо, что не в крышу - пробило бы сразу".

Автор: Ирина БАБЕНКО
  Из-за ослабленной резьбы на лопасти ветряк едва не разбил крышу на доме Николая Пустовит
Из-за ослабленной резьбы на лопасти ветряк едва не разбил крышу на доме Николая Пустовит

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Во дворе - два дома из красного кирпича. На крыше одного - 2 солнечные панели. Еще 4 стоят в сарае, не смонтированные.

"На эти две откладывал с пенсии и выплат за пай. Выгоду почувствовал почти сразу - когда солнце, от них работают ноутбук и телевизор. Было бы хорошо, если бы Бог дал жизнь до 120 лет - наставил бы много тех панелей. Когда-то подключу "зеленый" тариф, чтобы зарабатывать".

Когда-то токарь ослабил резьбу на гайке лопасти. От сильного ветра та вылетела, ударила в деревья за двором, сломала. Хорошо, что не в крышу

Во двор заходит Сергей Запорожец, 34 года. Он продал Николаю Пустовиту оборудование для солнечной электростанции.

Автор: Ирина БАБЕНКО
  Сергей Запорожец дома установил солнечную электростанцию и открыл бизнес по продаже оборудования для СЭС
Сергей Запорожец дома установил солнечную электростанцию и открыл бизнес по продаже оборудования для СЭС

"Николай Григорьевич, я же вам говорил: на солнечную и ветровую энергию разные тарифы, потому и подключать их нужно по-разному. Собирайте еще панели, чтобы подключить станцию ​​хотя бы на 3 киловатта", - говорит Запорожец. Приглашает посмотреть на свою электростанцию. 21 солнечную панель закрепил на крыше гаража. В 2016-м подключился к "зеленому тарифу". Открыл бизнес по альтернативной энергетике. Закупает за рубежом и продает панели.

"Пришлось набить шишки. Сложно было растаможить. Физическим лицам это можно делать только в Одессе, а там требуют денег вдвое больше, чем надо. Приходится платить, потому что не растаможат. Или придется отдавать тысячи за каждый день простоя, пока уладят с документами. Подключиться к "зеленому тарифу" непросто. В мою идею не верил ни отец, ни кум. Но когда увидели, что удается, тоже загорелись, - ведет к инвертору, который висит на стене гаража. Показывает, техника в марте насчитала 5 солнечных дней. - Выгодно ставить станции мощностью от 10 киловатт. На такой в ​​солнечный месяц можно заработать 4-6 тысяч гривен. Станция на 30 киловатт приносит в месяц до 25 тысяч. Но и построить такую ​​значительно дороже, она окупится за 4 года".

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Из деревянных дверей Сергеевого дома выбегает 2-летний Глеб. Просит отца вместе помастерить дрелью. За ребенком выходит Елена, жена предпринимателя.

"Муж и сам смог реализоваться, и людям помогает. Хочет развиваться", - берет Глеба на руки, садится в машину. Сергей Запорожец везет семью в город на прогулку.

Выгодно ставить станции мощностью от 10 киловатт. На такой в ​​солнечный месяц можно заработать 4-6 тысяч гривен. Станция на 30 киловатт приносит в месяц до 25 тысяч

Самым оптимальным вариантом является сочетание солнечной и ветровой электростанций, считает полтавчанин 51-летний Виталий Майборода. С ним общаемся по телефону.

"Солнечные панели купил. А ветрогенератор смастерил сам. За основу взял 2 распиленные пополам 200-литровые металлические бочки. Установил их на вертикальной оси под углом 90 градусов друг к другу. К "лопастям "подсоединил автомобильный генератор на 24 вольта, аккумуляторы, контроллер, преобразователь напряжения. В месяц ветрогенератор может производить до 200 киловатт электроэнергии.

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Если из схемы выбросить аккумулятор, самой силой ветра можно нагревать воду и отапливать помещения. Надо в автономную систему чугунных батарей вставить электрический тэн. В него направить энергию от генератора. Так получим тепло. На 10 секций достаточно ТЭНа мощностью до тысячи ватт. Если установку сделать мощнее, производимой электроэнергии хватит для отопления квартиры или дома. Сейчас работаю над созданием небольшого ветрогенератора, который можно было бы установить на балконе многоэтажки, по типу кондиционера. Он будет производить энергию практически бесшумно и бесплатно", - говорит Майборода. Свое изобретение планирует запатентовать и изготавливать на заказ.

Александр Андрусенко продал машину, чтобы купить оборудование для солнечной электростанции. Фото сделаны в марте 2018 года
Фото: Ирина БАБЕНКО
Инвертор преобразует напряжение и показывает, сколько электроэнергии выработали солнечные панели за определенный промежуток времени
Электростанция Александра Андрусенко состоит из 54 солнечных панелей
Николай Пустовит мечтает докупить солнечных панелей для подключения к "зеленому тарифу"
Самодельный ветряк Николая Пустовит. Конструкция весит около тонны.

По состоянию на конец 2017 года в Украине зарегистрировано более 3 тыс. солнечных электростанций в частных домохозяйствах. Больше всего - в Киевской, Днепропетровской и Тернопольской областях. Последние места в перечне занимают Запорожье, Донецкая и Луганская область.

По плану Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, к 2020 году половину возобновляемой энергетики будут производить крупные ГЭС, более 22% - ветровые электростанции, 16% - биоелектростанции, еще более 9% - солнечные станции электроэнергии.

"Зеленый тариф" - это механизм для заинтересованности населения производить электроэнергию из альтернативных источников. По этому тарифу государство закупает электроэнергию у частных лиц, сгенерированную солнечными и ветровыми электростанциями. Максимальная мощность частной электростанции не должна превышать 30 кВт. Для получения "зеленого тарифа" не нужно получать лицензию и другие разрешительные документы. С 1 января 2017 по 31 декабря 2019 года бытовые потребители имеют право продавать избыток электричества от солнечных батарей по 5,6 грн / кВт.ч.

Автор: Ирина БАБЕНКО
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