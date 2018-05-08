В зоне отчуждения может появиться мощная солнечная электростанция

Скоро в Украине стартует конкурс на аренду большого участка в Припяти под солнечную электростанцию. Фото: Мind

Стартовал официальный конкурс Фонда государственного имущества Украины на аренду большого участка в Припяти для строительства солнечной электростанции.

Об этом сообщил заместитель главы ведомства Дмитрий Парфененко в Facebook.

Конкурс совместно подготовили ФГИ и Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"Вместе с Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения мы очень тщательно этот конкурс готовили и дальше будем делать все, чтобы он состоялся на самом высоком уровне", - говорится в сообщении.

Парфененко отметил, что конкурс состоится 29 мая, однако заявки будут приниматься с 10 по 22 мая. В аренду на 49 лет предлагают часть "Инженерного сооружения системы охлаждения объектов ЧАЭС" площадью 2500 тыс. кв. м.

"Стартовая арендная плата за базовый месяц аренды (март 2018) составляет 14,17 тыс. грн без НДС. Начальной арендной платой станет наибольший размер арендной платы, предложенный участником в конкурсном предложении в день проведения торгов", - написал Парфененко.

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Также конкурс предусматривает обязательные условия: так арендатор должен иметь опыт в строительстве и эксплуатации фотоэлектрической солнечной электростанции мощностью не менее 50 МВт. По словам Парфененко, на отведенном участке в Припяти можно построить солнечную електростанцию мощностью в 100 МВт, которой хватит для обеспечения 30 тыс. домохозяйств.

"Целый городок! Трудно переоценить пользу для экологии, учитывая, сколько поступило бы СО 2 в атмосферу при производстве такого же объема электроэнергии тепловыми электростанциями", - подчеркнул заместитель главы Фонда.

В прошлом году Украина приняла Национальную энергетическую стратегию. Государство хочет решить проблему энергетической безопасности, увеличить энергоэффективность и развивать альтернативные источники энергии - солнечную, ветровую, из биомассы и т.п. До 2035 года четверть производимой энергии должно быть возобновляемой.