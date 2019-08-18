На популярном украинском курорте позеленел пляж: показали фото

В курортном Коблево Николаевской области позеленел пляж. Весь берег густо покрытый слоем водорослей с медузами и мусором.
Чтобы дойти до моря отдыхающим нужно преодолеть это препятствие шириной около метра, сообщает местное издание "Новости-N".
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Отмечается, что такая ситуация на пляже уже 4-й день, но территорию никто не спешит убирать. Несмотря на это, вода в море чистая, а отдыхающих достаточно много.
На пляжах Одессы в море позеленела вода. Причиной стало размножения опасных микроорганизмов Нодулариа спамигена. Они выделяют ядовитые вещества.
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