На популярном украинском курорте позеленел пляж: показали фото

Фото: novosti-n.org

В курортном Коблево Николаевской области позеленел пляж. Весь берег густо покрытый слоем водорослей с медузами и мусором.

Чтобы дойти до моря отдыхающим нужно преодолеть это препятствие шириной около метра, сообщает местное издание "Новости-N".

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Отмечается, что такая ситуация на пляже уже 4-й день, но территорию никто не спешит убирать. Несмотря на это, вода в море чистая, а отдыхающих достаточно много.

На пляжах Одессы в море позеленела вода. Причиной стало размножения опасных микроорганизмов Нодулариа спамигена. Они выделяют ядовитые вещества.