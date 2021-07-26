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понедельник, 26 июля 2021 14:38

На поле вырастили 1 га конопли

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На поле вырастили 1 га конопли
Наркоплантации располагалась на территории разрушенной птицефабрики вблизи села Преображенка. Фото: Национальной полиции

В Херсонской области полиция обнаружила рекордный посев конопли.

Усеянный участок 1 га охраняли на территории Чаплынской ОТГ. Всего правоохранители изъяли с наркоплантации 34,7 тыс. кустов наркосодержащих растений, сообщил отдел коммуникации полиции области.

Наркоплантация располагалась на территории разрушенной птицефабрики. Растения оказались гибридной коноплей с повышенным содержанием каннабиноидов. Высеяли их с помощью специальной сельскохозяйственной техники.

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Вдоль рядов с коноплей обнаружили проложенное капельное орошение. Растения тщательно обрабатывались против сорняков. Неподалеку от посева дельцы установили сторожевую башню, с которой круглосуточно наблюдал охранник, вооруженный гладкоствольным охотничьим ружьем.

Полиция задержала четырех участников группы от 26 до 57 лет, причастных к выращиванию наркорастений. Открыли уголовное производство.

Изъятые растения оценивают в более 300 млн грн.

Почти 2,5 тыс. кустов дорогого карликового сорта конопли вырастили на поле вблизи села Бабаковка Белопольского района Сумской области. Каждый ряд плантации в 1/4 га был оборудован системой капельного полива, тщательно ухожен и удобрен.

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