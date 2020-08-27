 
Ексклюзивы
1/5
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 378
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 666
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 648
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1701
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2700
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1899
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 324
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 495
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 2043
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 729
Фото
Все фото
3
5
3
4
3
Прокуроры случайно наткнулись на плантацию элитной карликовой конопли
Прокуроры случайно наткнулись на плантацию элитной карликовой конопли
В лесном массиве нашли женщину с порезанной грудью
В лесном массиве нашли женщину с порезанной грудью
Потерял деньги и боялся идти домой: 12-летний парень провел ночь в лесополосе
Потерял деньги и боялся идти домой: 12-летний парень провел ночь в лесополосе
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
В авто были несовершеннолетние: сообщили подробности смертельной аварии под Киевом
В авто были несовершеннолетние: сообщили подробности смертельной аварии под Киевом
Видео
Все видео
Спецоперация: полиция опровергла информацию о похищении мужчины в Киеве
Спецоперация: полиция опровергла информацию о похищении мужчины в Киеве
12-летний парень стал жертвой насильника на пастбище
12-летний парень стал жертвой насильника на пастбище
Мужчина исчез вместе с авто после ночной рыбалки
Мужчина исчез вместе с авто после ночной рыбалки
Похищение человека в Киеве сняли очевидцы. Введен план "Перехват"
Похищение человека в Киеве сняли очевидцы. Введен план "Перехват"
В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины
В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 495
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 729
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5463
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3240
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6759
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 1323
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
четверг, 27 августа 2020 15:07

Прокуроры случайно наткнулись на плантацию элитной карликовой конопли
3

1 Комментировать

На Сумщине правоохранители обнаружили плантацию элитной конопли стоимостью в 7 млн ​​грн
Фото: su.npu.gov.ua
На Сумщине правоохранители обнаружили плантацию элитной конопли стоимостью в 7 млн ​​грн
На Сумщине правоохранители обнаружили плантацию элитной конопли стоимостью в 7 млн ​​грн

Почти 2,5 тыс. кустов дорогого карликового сорта конопли вырастили на поле вблизи села Бабаковка Белопольского района Сумской области. Каждый ряд плантации площадью в четверть гектара был оборудован системой капельного полива, тщательно ухожен и удобрен.

Незаконный посев наркосодержащих растений обнаружили сотрудники прокуратуры, когда приехали по делу о самовольном захвате земли. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Конопляная плантация" в Киеве: правоохранители разоблачили незаконный урожай

"Следователи начали досудебное расследование, в рамках которого устанавливается круг лиц, причастных к посеву и выращиванию запрещенных растений", - сказано в сообщении. .

По приблизительным оценкам, стоимость изъятого сырья может достигать на черном рынке 7 млн ​​грн.

В Ренийском районе Одесской обл. пограничники Измаильского отряда Морской охраны обнаружили плантацию конопли. Плантация была хорошо оборудована, имела систему капельного орошения и признаки культивирования. Стоимость выявленных наркотиков на черном рынке может достигать 40 млн грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Прокуроры случайно наткнулись на плантацию элитной карликовой конопли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины

Самое читаемое
Крикнул &quot;Аллах Акбар&quot; – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне &quot;Десна&quot;
Крикнул "Аллах Акбар" – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне "Десна"
 Просмотров: 16227
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
5
 Просмотров: 12564
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток Просмотров: 12555
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей Просмотров: 12051
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
4
 Просмотров: 10980
Происшествия
Активист разоблачил телеграмм канал на котором учили насилию
Активист разоблачил телеграмм канал на котором учили насилию Просмотров: 153
15-летняя школьница вонзила себе в живот кухонный нож
15-летняя школьница вонзила себе в живот кухонный нож Просмотров: 468
В лесном массиве нашли женщину с порезанной грудью
В лесном массиве нашли женщину с порезанной грудью
5
 Просмотров: 1260
Потерял деньги и боялся идти домой: 12-летний парень провел ночь в лесополосе
Потерял деньги и боялся идти домой: 12-летний парень провел ночь в лесополосе
3
 Просмотров: 720
Мужчина пугал минированием и требовал деньги
Мужчина пугал минированием и требовал деньги Просмотров: 27
Больше всего комментируют
10
В случае победы на выборах Байден пообещал предоставить Украине летальное оружие
7
Зеленский представил кандидатом в мэры "оппоблоковца"
5
Чего хочет Зеленский после завершения президентского срока
4
Убийство Шеремета: СБУ изъяла ключевое видео с пидрывательницей
3
Зеленский планирует завершить войну на Донбассе в этом году
Голосов: 3373
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua