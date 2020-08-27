Прокуроры случайно наткнулись на плантацию элитной карликовой конопли

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Почти 2,5 тыс. кустов дорогого карликового сорта конопли вырастили на поле вблизи села Бабаковка Белопольского района Сумской области. Каждый ряд плантации площадью в четверть гектара был оборудован системой капельного полива, тщательно ухожен и удобрен.

Незаконный посев наркосодержащих растений обнаружили сотрудники прокуратуры, когда приехали по делу о самовольном захвате земли. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Следователи начали досудебное расследование, в рамках которого устанавливается круг лиц, причастных к посеву и выращиванию запрещенных растений", - сказано в сообщении. .

По приблизительным оценкам, стоимость изъятого сырья может достигать на черном рынке 7 млн ​​грн.

В Ренийском районе Одесской обл. пограничники Измаильского отряда Морской охраны обнаружили плантацию конопли. Плантация была хорошо оборудована, имела систему капельного орошения и признаки культивирования. Стоимость выявленных наркотиков на черном рынке может достигать 40 млн грн.