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пятница, 13 ноября 2020 18:43

На поле к бельгийскому фермеру приехали автоматчики

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На поле к бельгийскому фермеру приехали автоматчики
Полиция не усмотрела нарушений в вырытых канавах на поливном поле. Фото Gazeta.ua

В четверг 12 ноября полсотни крестьян собираются на поле за тракторной бригадой у села Деньги Золотоношского района Черкасской области. Проводят стихийный митинг и требуют полицию. Угрожают перекрыть дороги. Люди возмущены, что орошаемое поле их арендатора, бельгийца Тома Ван Гои и безжалостно перекапывают траншеями конкуренты и уничтожают трубы полива.
- Несколько лет назад Том вложил в систему полива, хранения и спецтехнику для картофеля около 5 миллионов евро, - говорит юрист предприятия "Гранекс" Жанна Нечипоренко. - Перед прокладкой труб подписал соглашение с каждым пайщиком. Получил письменное согласие от каждого. И только тогда начал строить. Поля несколько лет поливают. На них зреют хорошие урожаи. Впоследствии деньгами или зерном из этих урожаев арендатор рассчитывается с крестьянами. Они очень довольны. И вот конкуренты из предприятия "Добробут", которое контролирует конкурент Тома Игорь Потапенко с друзьями, сумели сманить нескольких пайщиков заоблачными деньгами. Получили 12 гектаров на 400-гектарном поливном поле. На своих участках забили межевые знаки - высокие бетонные столбы, единственная цель которых - не дать проехать нашей поливалке. Теперь они заявляют, что тоже будут поливать свои участки. А для этого роют канавы через нашу поливную систему. По ночам специально пробивают трубы. Согласований ни от экологии, ни от сельского совета нет. Вместо полевых дорог загоняют технику и копают просто через паи. Разрешения у людей никто не спрашивал. Полиция говорит, что нет оснований для возбуждения уголовного дела. Хотя паи - это такая же собственность как дом или двор. И копать без разрешения владельцев - преступление.


Жанна утверждает, что конкуренты воюют с бельгийским фермером только потому, что крестьяне отдают ему свои паи в аренду. Предыдущие владельцы теряют свой земельный банк и теперь мстят Тому.
- Они говорят, что не имеют денег, чтобы платить людям так, как платит Том. А вот на такие пакости у них деньги есть. Когда мы попытались закопать траншею, на поле мгновенно прибыли 3 человека с автоматами. Когда мы говорим, что это нарушение закона, советуют идти в суд и доказывать это. Суд может их оштрафовать на несколько тысяч гривен, а наше предприятие получает убытки на сотни тысяч. К тому же суды могут тянуться годами. Ни экологию, ни земельную инспекцию сюда не дозовешься. Но если бы мы сделали нечто подобное, то они прилетели бы просто мгновенно.


Пенсионер Петр Вовк из Деньгов утверждает, что канаву посреди поля прорыли просто по его 2 паям.
- Никто у меня разрешения не спрашивал. Земля в аренде у Тома до 2032 года. Что будет потом - не знаю. Если захочу продать, возникнут проблемы. Верхний плодородный слой почвы уничтожен. Из 2-метровой глубины наверз извлекли глину. Мой участок поврежден, а крайних нет.

Наши земельные бароны пугают нас, что придут фермеры из Европы и заберут нашу землю. А мы сами хотим, чтобы они пришли


Совладелец предприятия "Добробут-2017" Игорь Потапенко из соседнего села Крутьки по телефону так объясняет свои действия.
- До поры до времени Том не посягал на мои земли и я не слишком считался с его действиями. Но когда это задело меня, то я сразу ответил. Объясню как. Рынка земли в Украине до сих пор нет. Срок договора аренды - условный водораздел в отношениях арендатора и дольщиков. Арендатор, который постоянно арендует участок, имеет первоочередное право продлить аренду. Наше сообщество не имеет привычки лезть в чужое хозяйство. Хочешь увеличить свой земельный банк - подойти к арендатору и выкупи у него. Это недешевое удовольствие - от 1,5 до 2 тысяч долларов. Том решил сэкономить. Он общается напрямую с пайщиками. Заключает соглашения и ворует (я другого слова не подберу) их земли. Теперь мы этого терпеть не будем. Нами создано предприятие "Добробут", которое имеет 100 гектаров в селе Деньги. Мы тоже будем туда прокладывать трубы для полива. Пусть не обижается. О якобы свинских методах, то это он нас научил. Когда арендатор Марченко из соседнего села Благодатное не захотел выделить ему землю единым массивом, Том взял все свои клочки (а их там 200 гектаров) и перепахал так, что теперь Марченко не может добраться до своей земли.


- Том Ван Гои никого не сманивал, - говорит житель Крутьков Николай Ус. - Если бы его не было, я бы забрал свой пай. Лишь бы уйти от Потапенко. Том - человечный. Он дает хорошую плату, развозит зерно в мешках под дом. Конкуренты ничего этого не делают. Том дает на вспашку 1000 гривен. А Потапенко на бумаге пишет 800, а на самом деле дает 300. Моя мать умерла в 2015 году. А в 2016 оказалось, что она продлила договор аренды с предприятием Потапенко. Я подал в суд и надеюсь выиграть его. Наши земельные бароны пугают нас, что придут фермеры из Европы и заберут нашу землю. А мы сами хотим, чтобы они пришли. Потому что они поступают по совести, а наши арендаторы - лжецы.


Сын Надежды Заболотной из Крутьков дважды был в АТО. Получил в селе землю.
- Его участок взялся обрабатывать Потапенко. Первый год рассчитался, а теперь не платит. Потому что узнал, что хотим отдать землю бельгийцу. Теперь пользуется нашим паем, а денег не дает. В его хозяйстве мне прямо говорят: если не дадите нам, то не дадите никому!

- Том никого не сманивает. Люди сами идут к нему. Он проводит собрания, куда приглашает и других арендаторов. Но они не приходят, - возмущается Наталья Николенко.- Потому что знают, что им нечего сказать. Я отдала пай Тому. Он рассчитывается вовремя и честно. Дает чистое зерно, а не суржик, как иногда его конкуренты. Том - человечный, добрый.

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Том Ван Гои и выращивает пшеницу, ячмень, рапс, кукурузу, подсолнечник, просо, лук и картофель. Всего инвестировал в предприятие около €10 млн. Также пригласил в Деньги бельгийское предприятие, которое производит станки для окон, и второе, которое производит металлопластиковые окна. Всего на бельгийские инвестиции трудоустроил 130 человек в Деньгах.

Автор: Юрий Стригун
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