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четверг, 20 июня 2019 00:57

На пляже утонул восьмилетний мальчик

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На пляже утонул восьмилетний мальчик
Утонул восьмилетний мальчик. Фото: Думская

В Одессе на пляже "Ланжерон" пропал 8-летний мальчик, а за несколько часов полиция сообщила, что нашла тело ребенка.

"Мальчик отдыхал под наблюдением родственников, но в какой-то момент исчез из ее поля зрения. Водолазы достали тело ребенка со дна моря, в 10-ти метрах от места, где он играл", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ ЧП в Одесской области .

Сейчас для выяснения полных обстоятельств происшествия на месте работают правоохранители.

Для установления истинной причины смерти ребенка тело направили на судмедэкспертизу.

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18 июня вблизи села Колоденка Ровенской произошла смертельная авария. В лобовом столкновении сошлись Volkswagen Passat и Ford Focus. Оба водителя 24 и 25 лет погибли на месте. Еще 2 человека получили травмы.

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