Семья попала в смертельное ДТП на трассе

Фото: rv.npu.gov.ua

Около семи утра 18 июня вблизи села Колоденка Ровенской области произошла смертельная авария.

В лобовом столкновении сошлись Volkswagen Passat и Ford Focus. Оба водителя 24 и 25 лет погибли на месте. Еще 2 человека получили травмы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Предварительно, 24-летний водитель Volkswagen Passat из Березного по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения. Там лоб в лоб столкнулся с автомобилем Ford Focus, которым управлял 25-летний житель села Корнин Ровенского района. Оба водителя погибли на месте происшествия, их тела деблокировали спасатели", - сказано в сообщении.

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В салоне Volkswagen Passat находились родные водителя: 51-летний отец и 15-летняя сестра. Их с тяжелыми травмами доставили в больницы.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

На трассе Киев - Одесса возле села Воробьевка Великомихайловского района Одесской области в аварии погибли 3 человека. Lexus врезался в ВАЗ, который стоял на обочине. От удара авто отбросило на еще один автомобиль, который стоял рядом.