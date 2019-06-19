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среда, 19 июня 2019 11:14

На Львовщине будут звучать тревожные сирены

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На Львовщине будут звучать тревожные сирены
Сирены будут звучать для проверки. Фото: persha.kr.ua

19 июня на территории Львовской области и Львова будут звучать сирены.

Техническая проверка средств оповещения продлится в течение 5-ти минут - с 14:45 до 14:50 - сообщили в пресс-службе ЛОГА.

Сообщение о предупреждении гражданского населения будут транслировать на телевизионном канале Львів UA: Громадське мовлення в цифровой сети.

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Транслировать также будет телевизионный канал "Перший Західний" на 57-м частотном канале аналогового телевидения, проводная радиосеть и эфирное ФМ радио "Львівське радіо" на частоте 103,3 МГц.

Во Львове правоохранители проверяют информацию о заминировании 3 вузов и 2 торговых центров.

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Дата
19
июня

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