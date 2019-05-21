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вторник, 21 мая 2019 12:36

Во Львове "заминировали" 3 вуза и 2 ТРЦ

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Во Львове &quot;заминировали&quot; 3 вуза и 2 ТРЦ
На месте работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы

Во Львове правоохранители проверяют информацию о заминировании 3 вузов и 2 торговых центров.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Львовщины.

В частности, в полицию поступило сообщение о заминировании 5 объектов во Львове: Национальной академии Сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного, Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности и Львовского национального университета им. Ивана Франко, а также торгового центра на улице Княгини Ольги и ТРЦ "Форум" на улице Под Дубом.

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На месте работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб. Правоохранители обследуют здания и прилегающие территории.

20 мая львовские патрульные задержали псевдоминера, когда он еще держал в руках телефонную трубку и сообщал о "заминировании" помещения на улице Железнодорожной.

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