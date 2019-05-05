На фестивале предлагают вышить рекордную вышиванку

Фото: Оксана Княжик

Фестиваль дизайна вышиванки состоялся во Львове во второй раз.

Провели его во время празднования дня города 3-5 мая.

Мастера вышивки показывали и вспоминали забытые элементы старинной вышиванки, стежки и орнаменты национальной одежды.

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"На Фестивале дизайна вышиванки состоится грандиозное событие - говорят организаторы. - Планируем установить рекорд - вышить трехметровую рубашку, к созданию которой может присоединиться каждый посетитель и стать одним из авторов гигантской вышиванки ".

Посетители, которые купили вышиванку, могут сделать профессиональное фото на память в специальной фотозоне.

Фестиваль "Празднуем Воскресение вместе" состоялся в Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого во Львове.Событие одиннадцатый раз организовывает БО "Фонд Духовного Возрождения" при УГКЦ.