Гаивки, мастер-классы, спортивный забег: во Львове продолжается семейный фестиваль

Фото: Оксана Княжик

Фестиваль "Празднуем Воскресение вместе" состоялся в Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого во Львове.

Событие одиннадцатый раз организовывает БО "Фонд Духовного Возрождения" при УГКЦ.

Фестиваль популяризирует украинские народные традиции. Здесь поют пасхальные песни, проводят различные мастер-классы.

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"Каждый раз фестиваль имеет благотворительную цель - рассказывает организатор Оксана Бабенко. - В этом году их целых четыре: поддержка хирургического отделения госпиталя Шептицкого, который закрыли в 2013 году из-за нехватки оборудования и средств. Поддержка методично-образовательного центра Дзеровича, который действует при львовской епархии УГКЦ. Еще поставили себе целью развитие католического образования, пропаганду молодежного служения церкви. Поддерживаем проект "Услышь меня", чтобы помочь людям с проблемами слуха услышать этот мир. Называем фестиваль семейным, потому что среди собравшихся много молодежи и детей ".

Нынешней особенностью стал Пасхальный пробег.

В Ивано-Франковске состоялся XVII фестиваль "Праздник кузнецов". Покорители металла из двух десятков стран продемонстрировали свое мастерство на площади Бастиона.