"Чтобы люди хоть иногда смотрели на небо" - установили уникальную воздушную скульптуру

 
Ексклюзивы
1/5
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Просмотров: 1665
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 4680
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1629
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1692
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 2817
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
98 Просмотров: 5276
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6543
Если Зеленский даст приказ сложить оружие, начнется п....ц - Валькирия
Если Зеленский даст приказ сложить оружие, начнется п....ц - Валькирия
16 Просмотров: 12852
Путин хочет заставить Зеленского определиться с позицией по войне
Путин хочет заставить Зеленского определиться с позицией по войне
Просмотров: 3404
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2394
Фото
Все фото
4
8
8
11
10
Украинский театр победил на международном фестивале
Украинский театр победил на международном фестивале
Сняли фильм &quot;Черный Ворон&quot;
Сняли фильм "Черный Ворон"
Показали кадры четвертой серии &quot;Игры престолов&quot;
Показали кадры четвертой серии "Игры престолов"
Альфред Хичкок давал гостям пукающие подушки
Альфред Хичкок давал гостям пукающие подушки
&quot;Это способ привлечь внимание к разрушению исторических памятников&quot; - открыли выставку, посвященную Пинзелю
"Это способ привлечь внимание к разрушению исторических памятников" - открыли выставку, посвященную Пинзелю
Видео
Все видео
Показали видео с первой репетиции Евровидения-2019
Показали видео с первой репетиции Евровидения-2019
Rammstein на бандуре: украинская группа записала кавер-версии мировых хитов
Rammstein на бандуре: украинская группа записала кавер-версии мировых хитов
Начало революции: появился трейлер нового сезона "Рассказ служанки"
Начало революции: появился трейлер нового сезона "Рассказ служанки"
Сняли новую версию "Гамлета"
Сняли новую версию "Гамлета"
Показали трейлер к новой серии "Игры престолов"
Показали трейлер к новой серии "Игры престолов"
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2394
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1071
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1242
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 2952
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3177
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 549
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
воскресенье, 05 мая 2019 17:26

"Чтобы люди хоть иногда смотрели на небо" - установили уникальную воздушную скульптуру

  Комментировать

В Ивано-Франковске состоялся XVII фестиваль "Праздник кузнецов". Покорители металла из двух десятков стран продемонстрировали свое мастерство на площади Бастиона.

Уникальным подарком для жителей Ивано-Франковска стала скульптура в воздухе, которую кузнецы начали изготавливать еще в 2018 году. Кованую композицию "Мои птицы" установили в центре города, сообщает "24 канал".

Автор: https://24tv.ua
 

Авторы идеи объяснили, что хотели, чтобы прохожие хотя бы иногда смотрели на небо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский театр победил на международном фестивале

Ключевой темой "Святая кузнецов" в 2019 году стали якоря. Кузнецы со всего мира представили их в различных формах и размерах.

На празднике не обошли вниманием военнопленных украинских моряков. По их поддержку собирали средства. Также все желающие писали письма поддержки пленникам Кремля .На фестивале присутствовал отец молодого пленного моряка Андрея Эйдер Дмитрий, тоже занимается кузнечным. Он собственноручно создал кортик - это прототип наградного оружия, которую будут вручать морякам, когда они вернутся из плена в Украину.

Автор: Євгенія Ейдер
 
В Выставочном зале Национального союза художников Украины открыли персональную выставку винницкого художника Вячеслава Постернака. В выставочном зале представлено около двух десятков работ мастера: живопись, скульптуры, кованые железные изделия.
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Чтобы люди хоть иногда смотрели на небо" - установили уникальную воздушную скульптуру». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Труп школьницы у подъезда: подробности и фото погибшей
Труп школьницы у подъезда: подробности и фото погибшей Просмотров: 12438
Сколько Зеленский платит за учебу дочери
Сколько Зеленский платит за учебу дочери 105 Просмотров: 7930
Похоронили ветерана АТО, которому столичный онколог отказала в лечении
Похоронили ветерана АТО, которому столичный онколог отказала в лечении
10
 2 Просмотров: 7812
Назвали самую дешевую и самую дорогую квартиру, которую продали в апреле
Назвали самую дешевую и самую дорогую квартиру, которую продали в апреле Просмотров: 6930
Зеленский встретился с Парубием: о чем говорили
Зеленский встретился с Парубием: о чем говорили 7 Просмотров: 6930
Культура
На украинском языке выйдет комикс о колдуне Константине
На украинском языке выйдет комикс о колдуне Константине Просмотров: 504
Показали видео с первой репетиции Евровидения-2019
Показали видео с первой репетиции Евровидения-2019
 Просмотров: 261
Издатели отказываются читать мемуары режиссера Вуди Аллена
Издатели отказываются читать мемуары режиссера Вуди Аллена Просмотров: 747
Украинский театр победил на международном фестивале
Украинский театр победил на международном фестивале
4
 Просмотров: 288
Фильм Квентина Тарантино вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля
Фильм Квентина Тарантино вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля Просмотров: 504
Больше всего комментируют
105
Сколько Зеленский платит за учебу дочери
33
Зеленский готовит ответ России
20
Вятрович считает, что 9 мая не должно быть выходным
7
Зеленский встретился с Парубием: о чем говорили
6
Вятрович выступил против инаугурации президента 19 мая
Голосов: 656
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua