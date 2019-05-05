"Чтобы люди хоть иногда смотрели на небо" - установили уникальную воздушную скульптуру

В Ивано-Франковске состоялся XVII фестиваль "Праздник кузнецов". Покорители металла из двух десятков стран продемонстрировали свое мастерство на площади Бастиона.

Уникальным подарком для жителей Ивано-Франковска стала скульптура в воздухе, которую кузнецы начали изготавливать еще в 2018 году. Кованую композицию "Мои птицы" установили в центре города, сообщает "24 канал".

Автор: https://24tv.ua

Авторы идеи объяснили, что хотели, чтобы прохожие хотя бы иногда смотрели на небо.

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Ключевой темой "Святая кузнецов" в 2019 году стали якоря. Кузнецы со всего мира представили их в различных формах и размерах.

На празднике не обошли вниманием военнопленных украинских моряков. По их поддержку собирали средства. Также все желающие писали письма поддержки пленникам Кремля .На фестивале присутствовал отец молодого пленного моряка Андрея Эйдер Дмитрий, тоже занимается кузнечным. Он собственноручно создал кортик - это прототип наградного оружия, которую будут вручать морякам, когда они вернутся из плена в Украину.

Автор: Євгенія Ейдер

В Выставочном зале Национального союза художников Украины открыли персональную выставку винницкого художника Вячеслава Постернака. В выставочном зале представлено около двух десятков работ мастера: живопись, скульптуры, кованые железные изделия.