На детских площадках устанавливают камеры видеонаблюдения

Устанавливать видеокамеры во Львове планируют и в дальнейшем. Фото: www.hedera.lviv.ua

Современная детская площадка в одном из спальных районов в Львове отныне будет находиться под круглосуточным видеонаблюдением.

Сигнал с веб-камеры передаваться на специальный сервис, на котором родители с помощью смартфона или планшета смогут увидеть онлайн, как играет их ребенок во дворе, - пишут 24 Новини.

Таким образом разработчики и родители решили сделать пространство более безопасным для детей.

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Безопасное прорезиненное покрытие, современные горки для малышей и школьников, LED освещение - это характеристики новейшей детской площадки. Местные жители рассказывают, что раньше на этом месте были только кусты и ничего - для детей. К тому же, родителям приходилось переживать особо, ведь детям приходилось играть почти на стоянке, где ездят автомобили.



Установка видеокамер не только помогает родителям следить за детьми, но и вообще позволяет жителям дома чувствовать себя безопаснее. Несколько камер установили по периметру многоэтажки, жители которой объединились в ОСМД, и теперь фиксируется, кто входит и выходит из дома.

"Был инцидент - в машину залезли. Камера показала, кто это, и поймали того парня", - рассказал местный житель Владимир.

А посмотреть видео со всех камер можно на сайте одного из городских интернет-провайдеров. Видеонаблюдение они установили в качестве бонуса для своих абонентов. Руководитель провайдера Андрей Боберский объяснил, что камеры не только транслируют видео высокого качества онлайн, но и записывают информацию 14 дней на серверы.

Устанавливать видеокамеры во Львове планируют и в дальнейшем.

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