Львовский транспорт будет иметь новое брендирование

 
Ексклюзивы
1/5
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 4734
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
2 Просмотров: 1134
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1098
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1503
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1053
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1251
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 603
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2169
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
3 Просмотров: 12663
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4914
Фото
Все фото
14
28
7
6
9
Как участницы боевых действий дефилировали на показе мод
Как участницы боевых действий дефилировали на показе мод
Обнаженные тела и сексуальные сцены: открыли эпатажную выставку
Обнаженные тела и сексуальные сцены: открыли эпатажную выставку
&quot;50 тыс. мест для первой работы&quot; - во Львове стартовала известная молодежная программа
"50 тыс. мест для первой работы" - во Львове стартовала известная молодежная программа
Можно работать в полевых условиях - показали &quot;скорую помощь&quot; для танков
Можно работать в полевых условиях - показали "скорую помощь" для танков
&quot;В СС&quot; Викинг &quot;были в командировке&quot; - как воевали украинцы в элитной немецкой дивизии во Вторую мировую
"В СС" Викинг "были в командировке" - как воевали украинцы в элитной немецкой дивизии во Вторую мировую
Видео
Все видео
Еще один город Украины переходит на возобновляемую энергетику
Еще один город Украины переходит на возобновляемую энергетику
Художник показал обнаженных львовянок
Художник показал обнаженных львовянок
"Интернет для моей бабушки": во Львове работает пазл-библиотека
"Интернет для моей бабушки": во Львове работает пазл-библиотека
Показали уникальные иконы XVII века
Показали уникальные иконы XVII века
Героям ЗУНР и УГА во Львове установят сразу два памятника
Героям ЗУНР и УГА во Львове установят сразу два памятника
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 360
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1260
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5193
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9603
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 октября 2018
Просмотров: 369
Проминувши Божки
Буває, не одразу вгадуєш, що з тобою робиться. От недавно ми з дочкою добиралися додому з Яготина — машиною. Я попросив шофера поїхати через ...
пятница, 05 октября 2018 09:29

Львовский транспорт будет иметь новое брендирование

  Комментировать
Львовский транспорт будет иметь новое брендирование
Победитель конкурса Константин Череповский считает яркий желтый цвет, который мэрия определила базовым для разработки брендирование, неудачным, из-за чего решил добавить в ливрее белый цвет. Фото: galinfo.com.ua

Во Львове определили победителя конкурса на лучшее брендирование общественного транспорта. Им стал вариант Константина Череповский, который предусматривает раскраска транспорта в желтый и белый цвета.

В объявленном Львовской миськралою конкурсе на лучшее брендирование общественного транспорта приняли участие четверо дизайнеров - Назарий Кондратюк, Татьяна Стефанишин, Назар Хитреня и Константин Череповский, - пишет ZAXID.NET.

4 октября, после представления концепций, ответов на вопросы общественности и совещания жюри конкурса решило выбрать победителем концепцию Константина Череповский и взять этот вариант за основу для доработки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще в одном городе появится муниципальный велопрокат

"Надо учесть, что ливрею мы разрабатываем не на день, не на год и не на три года. Мы разрабатываем ливрею дольше. Поэтому мы думаем, что ни один из вариантов не может быть взят и уже нанесен на транспорт или уже внесен в спецификацию на приобретение новых троллейбусов. Мы считаем оптимальным вариантом сегодня будет выбрать победителя, но взять его работу за основу, которая дальше будет доработана с участием профессиональных дизайнеров ", - сказал заместитель директора жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Андрей Белый.

Победитель конкурса Константин Череповский считает яркий желтый цвет, который мэрия определила базовым для разработки брендирование, неудачным, из-за чего решил добавить в ливрее белый цвет. "Мы исходим из того, что базовым желтый цвет. Чтобы уменьшить площадь желтого цвета, обводы кузова белым, придавая ему пластики ", - отметил он.

Пространство между окнами старых трамваев и троллейбусов автор концепции предлагает красить черным цветом, чтобы сделать их визуально похожими на новые модели транспорта.

Кроме того, Константин Череповский предложил обозначать элементами разных цветов виды транспорта: трамваи - красным, троллейбусы - синим, автобусы - зеленым. Однако от этой идеи еще могут отказаться во время доработки концепции.

По словам Андрея Белого, доработка продлится около двух недель, после чего в мэрии презентуют окончательный вариант ливреи.Согласно условиям конкурса, победитель после разработки брендирование для всех транспорта получит вознаграждение - 36 тыс. Грн.Новая ливрея станет обязательным при закупке нового транспорта, зато присутствует в городе транспорт перекрашивать постепенно во время ремонтов, модернизаций и тому подобное.

"Новую ливрею мы будем использовать для всего нового транспорта, она будет указана в спецификации при закупке, поэтому производитель сразу будет раскрашивать транспорт так, как нам надо. Транспорт, который уже есть в городе, перекрашивать со временем ", - пояснил Андрей Белый.

Кондуктор 23-летний Виталий Трембанчук из Винницы изменил фамилию в честь трамвая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Львовский транспорт будет иметь новое брендирование». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
октября

В Бабьем Яру установили памятник "дорога смерти"

Самое читаемое
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 125720
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
32
 Просмотров: 96962
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
8
 Просмотров: 54850
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
42
 Просмотров: 36158
Instagram-сенсация продемонстрировала идеальную фигуру в бикини
Instagram-сенсация продемонстрировала идеальную фигуру в бикини
8
 Просмотров: 24661
Львов
Два человека погибли от удара легковушки в электроопору
Два человека погибли от удара легковушки в электроопору Просмотров: 261
Украинская певица подает в суд на организаторов ее концерта, на который не пускали людей
Украинская певица подает в суд на организаторов ее концерта, на который не пускали людей
5
 Просмотров: 7794
Во Львове состоится женский фестиваль
Во Львове состоится женский фестиваль Просмотров: 207
В поезде нашли мертвой пассажирку
В поезде нашли мертвой пассажирку Просмотров: 1773
Без Интера: газета "Ратуша" отказывается печатать программу телеканала
Без Интера: газета "Ратуша" отказывается печатать программу телеканала Просмотров: 792
Больше всего комментируют
150
У Порошенко назвали мораторий на русскоязычный контент идиотским
19
"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте
10
В школах отказываются изучать русский язык
4
У Кремля угрожают взорвать авто
4
Рада еще на год предоставила Донбассу особый статус
Голосов: 193
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua