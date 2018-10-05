Львовский транспорт будет иметь новое брендирование

Победитель конкурса Константин Череповский считает яркий желтый цвет, который мэрия определила базовым для разработки брендирование, неудачным, из-за чего решил добавить в ливрее белый цвет. Фото: galinfo.com.ua

Во Львове определили победителя конкурса на лучшее брендирование общественного транспорта. Им стал вариант Константина Череповский, который предусматривает раскраска транспорта в желтый и белый цвета.

В объявленном Львовской миськралою конкурсе на лучшее брендирование общественного транспорта приняли участие четверо дизайнеров - Назарий Кондратюк, Татьяна Стефанишин, Назар Хитреня и Константин Череповский, - пишет ZAXID.NET.

4 октября, после представления концепций, ответов на вопросы общественности и совещания жюри конкурса решило выбрать победителем концепцию Константина Череповский и взять этот вариант за основу для доработки.

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"Надо учесть, что ливрею мы разрабатываем не на день, не на год и не на три года. Мы разрабатываем ливрею дольше. Поэтому мы думаем, что ни один из вариантов не может быть взят и уже нанесен на транспорт или уже внесен в спецификацию на приобретение новых троллейбусов. Мы считаем оптимальным вариантом сегодня будет выбрать победителя, но взять его работу за основу, которая дальше будет доработана с участием профессиональных дизайнеров ", - сказал заместитель директора жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Андрей Белый.

Победитель конкурса Константин Череповский считает яркий желтый цвет, который мэрия определила базовым для разработки брендирование, неудачным, из-за чего решил добавить в ливрее белый цвет. "Мы исходим из того, что базовым желтый цвет. Чтобы уменьшить площадь желтого цвета, обводы кузова белым, придавая ему пластики ", - отметил он.

Пространство между окнами старых трамваев и троллейбусов автор концепции предлагает красить черным цветом, чтобы сделать их визуально похожими на новые модели транспорта.

Кроме того, Константин Череповский предложил обозначать элементами разных цветов виды транспорта: трамваи - красным, троллейбусы - синим, автобусы - зеленым. Однако от этой идеи еще могут отказаться во время доработки концепции.

По словам Андрея Белого, доработка продлится около двух недель, после чего в мэрии презентуют окончательный вариант ливреи.Согласно условиям конкурса, победитель после разработки брендирование для всех транспорта получит вознаграждение - 36 тыс. Грн.Новая ливрея станет обязательным при закупке нового транспорта, зато присутствует в городе транспорт перекрашивать постепенно во время ремонтов, модернизаций и тому подобное.

"Новую ливрею мы будем использовать для всего нового транспорта, она будет указана в спецификации при закупке, поэтому производитель сразу будет раскрашивать транспорт так, как нам надо. Транспорт, который уже есть в городе, перекрашивать со временем ", - пояснил Андрей Белый.

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