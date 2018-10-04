Парень изменил свою фамилию в честь трамвая

Кондуктор 23-летний Виталий Трембанчук из Винницы изменил фамилию в честь трамвая.

Автор: 20 минут

Парень задумался об этом, когда понял, что очень полюбил новый трамвай "VinWay". Даже искал информацию, как сконструировать маленькую модель современного трамвая, чтобы иметь на своей полке, пишет 20 минут.



Полгода думал над изменением фамилии. Взвешивал "за" и "против" и в конце решил идти.

"Думал, что в глазах других, это может выглядеть странно. Так и произошло. Большинство были удивлены, но с улыбкой, - рассказывает Виталий Вин-Вэй. - Родные отреагировали негативно. Мама сказала, что мне стоит сходить к психологу и провериться, все ли со мной нормально. Мол, это же предательство отцовской фамилии, которое я меняю на что-то непонятное. Бабушка была такого же мнения".

Работница ЗАГСа сказала, что не сталкивалась с подобным на протяжении всех 30 лет своей работы.

"Больше всего мечтаю стать водителем трамвая. Обязательно длинного VinWay, - рассказывает парень. - Вторая мечта, чтобы во всех трамваях и троллейбусах объявлялись остановки именно моим голосом".

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Доходит до того, что Виталий пропускает "швейцарцев" и садится только в любимые ВинВеи. Иногда едет до конечной, хотя вставать нужно раньше.

"Не думаю, что когда-нибудь захочу сменить фамилию на какое-то другое, - говорит Виталий Вин-Вэй. - Если женюсь, моей жене тоже придется брать мою фамилию. Правда не знаю, как она к этому отнесется. И дети, значит, что Вин-Веями будут. Разведется этих Вин-Веев полно".

Через год в любом общественном транспорте Винницы за проезд можно будет рассчитаться банковскими карточками, а также бесконтактно с помощью смартфона. Оплатить проезд надо будет сразу зайдя в трамвай, троллейбус, автобус или и приложить карточку или смартфон к валидатора. Система "спишет" со счета соответствующую сумму оплаты