Мужчина выпал из воздушного шара и разбился

Во Львовской области мужчина выпал из корзины воздушного шара.

От полученных травм он погиб на месте, сообщает полиция Львовской области.

Трагедия произошла возле села Репехов.

Аеронавт летел на собственном шаре. Его личность установили. Это 47-летний житель одного из сел Пустомытовского района.

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Причины трагедии и детали выясняются.

Участник чемпионата воздухоплавателей остался жив после того, как его воздушный шар неожиданно сдулся и начал падать с огромной высоты.

Когда до земли оставалось около трех метров, шар напоролся на ветку, что остановило его дальнейшее падение. От толчка воздухоплаватель из Мичигана Чак Уолз выпал из корзины, сломал ногу, а также получил перелом костей таза.