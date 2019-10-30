Мужчина украл "скорую", чтобы доехать домой

Подозреваемый говорит, что угнал машину, чтобы доехать домой. Фото: i.ytimg.com

22-летний мужчина в Тернопольской области украл машину "скорой", чтобы ею добраться домой в соседнюю область.

Машина принадлежит одной из сельских амбулаторий, рассказал руководитель Чертковского отдела полиции Анатолий Мельник.

Мужчина смог угнать машину, потому что она была открыта, а ключи оставили в замке зажигания. Похищенный автомобиль полицейские разыскали в одном из сел Ивано-Франковской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина 47 тыс. раз позвонил в "скорую" и попал в психбольницу

Подозреваемый говорит, что угнал машину, чтобы доехать домой.

Автомобиль скорой помощи полицейские забрали, а против угонщика возбудили уголовное дело о незаконном завладении транспортным средством.

Машину нардепа от "Европейской солидарности" Михаила Забродского обокрали в ночь на 17 октября в Киеве. Утром он заявил о краже в полицию Дарницкого района города.