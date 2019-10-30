Мужчина украл "скорую", чтобы доехать домой

22-летний мужчина в Тернопольской области украл машину "скорой", чтобы ею добраться домой в соседнюю область.
Машина принадлежит одной из сельских амбулаторий, рассказал руководитель Чертковского отдела полиции Анатолий Мельник.
Мужчина смог угнать машину, потому что она была открыта, а ключи оставили в замке зажигания. Похищенный автомобиль полицейские разыскали в одном из сел Ивано-Франковской области.
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Подозреваемый говорит, что угнал машину, чтобы доехать домой.
Автомобиль скорой помощи полицейские забрали, а против угонщика возбудили уголовное дело о незаконном завладении транспортным средством.
Машину нардепа от "Европейской солидарности" Михаила Забродского обокрали в ночь на 17 октября в Киеве. Утром он заявил о краже в полицию Дарницкого района города.
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