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четверг, 17 октября 2019 12:56

Обокрали автомобиль народного депутата Украины

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Обокрали автомобиль народного депутата Украины
Воры ночью обокрали автомобиль нардепа Михаила Забродского. Фото: briz.if.ua

Машину нардепа от "Европейской солидарности" Михаила Забродского обокрали в ночь на 17 октября в Киеве.

Утром он заявил о краже в полицию Дарницкого района города, пишет "Обозреватель".

Забродский заявил, что неизвестные минувшей ночью разбили стекло его автомобиля Toyota, который он припарковал на одной из улиц Киева.

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Вор похитил из салона портфель, в котором было удостоверение народного депутата Украины, документы и планшетный компьютер.

В центре Киева возле здания столичной мэрии обокрали депутата Киевсовета Георгия Ясинского. Депутат обратился в полицию с заявлением, что на улице возле места его работы карманники незаметно сняли с его руки часы марки Breguet.

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Дата
17
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