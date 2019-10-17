Обокрали автомобиль народного депутата Украины

Машину нардепа от "Европейской солидарности" Михаила Забродского обокрали в ночь на 17 октября в Киеве.
Утром он заявил о краже в полицию Дарницкого района города, пишет "Обозреватель".
Забродский заявил, что неизвестные минувшей ночью разбили стекло его автомобиля Toyota, который он припарковал на одной из улиц Киева.
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Вор похитил из салона портфель, в котором было удостоверение народного депутата Украины, документы и планшетный компьютер.
В центре Киева возле здания столичной мэрии обокрали депутата Киевсовета Георгия Ясинского. Депутат обратился в полицию с заявлением, что на улице возле места его работы карманники незаметно сняли с его руки часы марки Breguet.
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