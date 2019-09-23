У депутата украли часы по цене однокомнатной квартиры

Ясинский обратился в полицию. Фото: из открытых источников

20 сентября в центре Киева возле здания столичной мэрии обокрали депутата Киевсовета Георгия Ясинского.

Об этом, ссылаясь на источник в МВД, сообщают СМИ.

Депутат обратился в полицию с заявлением, что на улице возле места его работы карманники незаметно сняли с него с руки часы марки Breguet. Средняя цена подобной, как у депутата, модели составляет $31,5 тыс. Примерно столько же стоит 1-комнатная квартира в Киеве.

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Ясинский с 2012-го был помощником-консультантом нардепа Владимира Арьева на общественных началах. С мая 2014-го - депутат Киевсовета, секретарь постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

В Черновцах полиция задержала продавщицу одного из ювелирных магазинов, которая в течение месяца воровала украшения.