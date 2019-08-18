Продавщица "ювелирки" украла украшений на 1 млн грн

В Черновцах полиция задержала продавщицу одного из ювелирных магазинов, которая в течение месяца воровала украшения. Фото - skepter.com.ua

В Черновцах полиция задержала продавщицу одного из ювелирных магазинов, которая в течение месяца воровала украшения.

Своими действиями она нанесла владельцам ювелирного магазина ущерб на более 980 тыс. грн, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

По словам копов, 28-летняя женщина присваивала драгоценные украшения от 14 июля до 14 августа.

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У злоумышленницы изъяли вещественные доказательства. По данному факту следователи открыли уголовное производство.

Женщине грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.

Полицейские пресекли деятельность преступной группы из 4 человек, которая последние 5 лет грабила ювелирные магазины и банковские терминалы на территории всей Украины. Подозреваемых задержали во время полицейской спецоперации в городе Новая Каховка Херсонской области.