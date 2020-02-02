Мужчина украл мощи святого и подарил их товарищу

В Виннице украли мощи святого. Фото: РБК

В Виннице полицейские задержали подозреваемого в похищении святых мощей из храма.

Им оказался 37-летний мужчина, ранее судимый за убийство, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленник в полдень зашел в Крестовоздвиженский храм и вынес мощи святого Николая.

"Полицейские с помощью видео с камер наблюдения установили личность и задержали подозреваемого в областном центре. Он освободился из мест лишения свободы в мае 2019 года, где 14 лет отбывал наказание за убийство в Николаевской области ", - говорится в сообщении.

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Оперативники изъяли похищенные мощи у товарища злоумышленника, которые тот ему подарил.

Сейчас мужчина задержан в процессуальном порядке.

За совершение кражи в соответствии с ст.185 УК Украины злоумышленнику грозит до шести лет заключения.

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