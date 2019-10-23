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среда, 23 октября 2019 16:39

Мужчина 70 лет фотографировал кошек - фото
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Уолтер Чандоха снимал кошек 70 лет
Фото: cameralabs.org
Уолтер Чандоха снимал кошек 70 лет
Уолтер Чандоха снимал кошек 70 лет
Уолтер Чандоха снимал кошек 70 лет
Уолтер Чандоха снимал кошек 70 лет

Уолтер Чандоха - 70 лет своей жизни посвятил фотографии кошек. Фото животных его авторства печатали в журналах Life и National Geographic, располагали на банках с кошачьим кормом, выпускали в календарях и книгах.

За годы карьеры фотографом он создал около 90 000 снимков кошек, написали в Сameralabs.

Его любовь к котам появилась после того, как 20-летний Уолтер подобрал на улице котенка. Его назвали Локо, и мастерство фотографа Уолтер оттачивал именно на домашнем питомце.

Чандоха и его работы многократно фигурировали на книжных и музейных выставках.

"Больше всего люблю фотографировать кошек, потому что у них безграничный диапазон поз, телодвижений, выражений и расцветок", - говорил мужчина.

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21 июля родился первый в мире клонированный котенок "Чеснок".

Его клонированием занималась китайская компания Sinogene Biotechnology Company, пишет Global Times.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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