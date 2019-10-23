Мужчина 70 лет фотографировал кошек - фото

Фото: cameralabs.org

Уолтер Чандоха - 70 лет своей жизни посвятил фотографии кошек. Фото животных его авторства печатали в журналах Life и National Geographic, располагали на банках с кошачьим кормом, выпускали в календарях и книгах.

За годы карьеры фотографом он создал около 90 000 снимков кошек, написали в Сameralabs.

Его любовь к котам появилась после того, как 20-летний Уолтер подобрал на улице котенка. Его назвали Локо, и мастерство фотографа Уолтер оттачивал именно на домашнем питомце.

Чандоха и его работы многократно фигурировали на книжных и музейных выставках.

"Больше всего люблю фотографировать кошек, потому что у них безграничный диапазон поз, телодвижений, выражений и расцветок", - говорил мужчина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помытые и оскорбленные: почему кошки не любят купаться

21 июля родился первый в мире клонированный котенок "Чеснок". Его клонированием занималась китайская компания Sinogene Biotechnology Company, пишет Global Times.