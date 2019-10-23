Мужчина 70 лет фотографировал кошек - фото

Уолтер Чандоха - 70 лет своей жизни посвятил фотографии кошек. Фото животных его авторства печатали в журналах Life и National Geographic, располагали на банках с кошачьим кормом, выпускали в календарях и книгах.
За годы карьеры фотографом он создал около 90 000 снимков кошек, написали в Сameralabs.
Его любовь к котам появилась после того, как 20-летний Уолтер подобрал на улице котенка. Его назвали Локо, и мастерство фотографа Уолтер оттачивал именно на домашнем питомце.
Чандоха и его работы многократно фигурировали на книжных и музейных выставках.
"Больше всего люблю фотографировать кошек, потому что у них безграничный диапазон поз, телодвижений, выражений и расцветок", - говорил мужчина.
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21 июля родился первый в мире клонированный котенок "Чеснок".
Его клонированием занималась китайская компания Sinogene Biotechnology Company, пишет Global Times.
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