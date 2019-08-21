Котенок "Чеснок" начал эру клонирования домашних животных

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21 июля родился первый в мире клонированный котенок "Чеснок".

Его клонированием занималась китайская компания Sinogene Biotechnology Company, пишет Global Times.

Компания занимается клонированием с 2018 года. Британское котенок родился через 66 дней после того, как эмбрион был передан матери.

"Мой кот умер от болезни мочевыводящих путей. Я решил клонировать его, потому что он был таким особенным и незабываемым", - говорит владелец животного.

Лай Лансюе, научный сотрудник компани сообщил, что "Чеснок" и оригинальная кошка выглядит однаково, но имеют разные темпераменты.

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Продолжительность жизни клонированного кота будет такой же, как и в обычных котов.

Проводят исследования, чтобы передавать клонированным котам воспоминание от оригинальных.

Уже предоставляется услуга клонирования животных. Несколько хозяев забронировали услугу. Ее стоимость $35,4 тыс.

В будущем планируют клонировать животных, находящихся на грани исчезновения.

Американец Уолтер Чандоха стал самым успешным коммерческим фотографом домашних животных 1950-х годах. За 75-летнюю карьеру он сделал более 90 тыс. фотографий котов. Те украшали марки кошачьих кормов, выпускались в календарях и книгах