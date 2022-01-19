Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото

Сегодня христиане празднуют Крещение Господне. Многие украинцы в этот день едут на водоемы, чтобы искупаться. Некоторые верят, что трижды перекрестившись и окунувшись под воду, можно получить Божье благословение.

Тысячи людей в разных городах ныряли в проруби сегодня семьями. Некоторые брали на купание маленьких детей. Gazeta.ua подготовила видео и фотогалерею, в которой можно посмотреть, как украинцы купались в ледяной воде в Киеве и Львове.

Фото: Тарас ПОДОЛЯН

В Киеве наиболее популярным местом для массового купания стали Гидропарк и парк "Муромец" в Деснянском районе. В последнем даже устроили заплывы на разные дистанции между желающими. Также жители столицы погружались под воду в городских прудах и озерах.

Во Львове желающие купались на озере в "Горіховому гаю". Там вырубили две проруби возле которых постоянно дежурили спасатели и полиция. На берегу обустроили зону обогрева, продавали и раздавали чай, кулеш. В то же время в городе из-за пандемии ковида отменили массовое освящение воды на площади Рынок.

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В прошлом году Православная церковь Украины на собственной странице в фейсбуке сообщала, что традиция массового ныряния в воду на Крещение – не украинская.

"У нашего народа такой традиции, связанной с праздником Богоявления, не было. Ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы "традиционных" массовых ныряний украинцев в ледяную воду по случаю праздника Крещения Господня. Абсолютно ошибочно суждение, будто купание в ледяной воде после водосвятия "смывает все грехи", - говорилось в сообщении на странице ПЦУ.

19 января верующие вспоминают, как Иоанн Предтеча крестил в реке Иордан Иисуса Христа. Во время таинства на Спасителя сошел Святой Дух в виде голубя. А голос с неба подтвердил собравшимся, что перед ними стоит Сын Божий. В этот день в храмах массово освящают воду. Верующие верят, что она обладает целебными свойствами.