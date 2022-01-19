 
Ексклюзивы
1/5
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Просмотров: 5005
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
2 Просмотров: 918
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
2 Просмотров: 4482
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 2331
Коломойский - не на повестке дня: о чем Блинкен будет говорить с Зеленским
Коломойский - не на повестке дня: о чем Блинкен будет говорить с Зеленским
Просмотров: 873
"Беркут вернулся. Забыли как на коленях ползали?": что происходит под Печерским райсудом - фото
"Беркут вернулся. Забыли как на коленях ползали?": что происходит под Печерским райсудом - фото
Просмотров: 3114
Под Печерским райсудом начались стычки с полицией
Под Печерским райсудом начались стычки с полицией
Просмотров: 2223
"Система идет в разнос. Может произойти бунт холодильников и желудков" – Роман Чайка
"Система идет в разнос. Может произойти бунт холодильников и желудков" – Роман Чайка
1 Просмотров: 1836
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
Просмотров: 4392
"На Банковій ще не визначилися, що робити з Порошенком" - аналітик
"На Банковій ще не визначилися, що робити з Порошенком" - аналітик
Просмотров: 792
Фото
Все фото
43
3
7
24
35
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
В Украине впервые малышу пересадили часть печени от посмертного донора
В Украине впервые малышу пересадили часть печени от посмертного донора
В &quot;Жулянах&quot; не смогли посадить ряд самолетов - направили во Львов
В "Жулянах" не смогли посадить ряд самолетов - направили во Львов
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Видео
Все видео
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Львовянина выгнали из заведения, потому что попросил не петь российские песни
Львовянина выгнали из заведения, потому что попросил не петь российские песни
Мужчина прикрывал собой "латку" люка, из которого бил 7-метровый "фонтан"
Мужчина прикрывал собой "латку" люка, из которого бил 7-метровый "фонтан"
Каратист Горюна побился коллегой-депутатом
Каратист Горюна побился коллегой-депутатом
Что погибло – Воскреснет. На благотворительном вечере во Львовской опере собирают средства на Музей Голодомора: трансляция
Что погибло – Воскреснет. На благотворительном вечере во Львовской опере собирают средства на Музей Голодомора: трансляция
Интервью
1/5
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 2331
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1818
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4977
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 945
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 765
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
19 января 2022
Просмотров: 423
Маленька перемога
"Лайф" замучив: заміни та заміни карту на 4G. Ну, раз так просять, зайшла в магазинчик. Чорнява дівчина з нарощеними віями за хвилинку все зробила: ...
среда, 19 января 2022 18:46

Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
43

  Комментировать

Сегодня христиане празднуют Крещение Господне. Многие украинцы в этот день едут на водоемы, чтобы искупаться. Некоторые верят, что трижды перекрестившись и окунувшись под воду, можно получить Божье благословение.

Тысячи людей в разных городах ныряли в проруби сегодня семьями. Некоторые брали на купание маленьких детей. Gazeta.ua подготовила видео и фотогалерею, в которой можно посмотреть, как украинцы купались в ледяной воде в Киеве и Львове.

Киевляне массово купались на Крещение в Днепре, а также в городских озерах и прудах. А в парке "Муромец" даже устроили заплывы между желающими на небольшие дистанции
Фото: Тарас ПОДОЛЯН
Киевляне массово купались на Крещение в Днепре, а также в городских озерах и прудах. А в парке "Муромец" даже устроили заплывы между желающими на небольшие дистанции
Киевляне массово купались на Крещение в Днепре, а также в городских озерах и прудах. А в парке "Муромец" даже устроили заплывы между желающими на небольшие дистанции
Киевляне массово купались на Крещение в Днепре, а также в городских озерах и прудах. А в парке "Муромец" даже устроили заплывы между желающими на небольшие дистанции
Киевляне массово купались на Крещение в Днепре, а также в городских озерах и прудах. А в парке "Муромец" даже устроили заплывы между желающими на небольшие дистанции

В Киеве наиболее популярным местом для массового купания стали Гидропарк и парк "Муромец" в Деснянском районе. В последнем даже устроили заплывы на разные дистанции между желающими. Также жители столицы погружались под воду в городских прудах и озерах.

Во Львове желающие купались на озере в "Горіховому гаю". Там вырубили две проруби возле которых постоянно дежурили спасатели и полиция. На берегу обустроили зону обогрева, продавали и раздавали чай, кулеш. В то же время в городе из-за пандемии ковида отменили массовое освящение воды на площади Рынок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какая примета укажет на засушливое лето и почему на Крещение водой обрызгивают скот

В прошлом году Православная церковь Украины на собственной странице в фейсбуке сообщала, что традиция массового ныряния в воду на Крещение – не украинская.

"У нашего народа такой традиции, связанной с праздником Богоявления, не было. Ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы "традиционных" массовых ныряний украинцев в ледяную воду по случаю праздника Крещения Господня. Абсолютно ошибочно суждение, будто купание в ледяной воде после водосвятия "смывает все грехи", - говорилось в сообщении на странице ПЦУ.

19 января верующие вспоминают, как Иоанн Предтеча крестил в реке Иордан Иисуса Христа. Во время таинства на Спасителя сошел Святой Дух в виде голубя. А голос с неба подтвердил собравшимся, что перед ними стоит Сын Божий.

В этот день в храмах массово освящают воду. Верующие верят, что она обладает целебными свойствами.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
января

Основали крупнейшую украинскую организацию в Великобритании

Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе

Самое читаемое
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину &quot;не на тренировку&quot; - СМИ
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину "не на тренировку" - СМИ Просмотров: 12690
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать Просмотров: 10251
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
14
 Просмотров: 8190
Британия самолетами перебрасывает противотанковое вооружение в Украину
Британия самолетами перебрасывает противотанковое вооружение в Украину Просмотров: 7992
Российский враг на границе, а Зеленские отдыхают на Сейшелах - СМИ
Российский враг на границе, а Зеленские отдыхают на Сейшелах - СМИ
 Просмотров: 6426
Львов
В Украине впервые малышу пересадили часть печени от посмертного донора
В Украине впервые малышу пересадили часть печени от посмертного донора
3
 Просмотров: 207
Во Львове из-за Covid-19 отменили давнюю крещенскую традицию
Во Львове из-за Covid-19 отменили давнюю крещенскую традицию Просмотров: 252
В "Жулянах" не смогли посадить ряд самолетов - направили во Львов
В "Жулянах" не смогли посадить ряд самолетов - направили во Львов
7
 Просмотров: 927
В области рекордное количество детей слегло с коронавирусом
В области рекордное количество детей слегло с коронавирусом Просмотров: 1188
В Украине состоятся военные учения по стандартам НАТО
В Украине состоятся военные учения по стандартам НАТО Просмотров: 288
Больше всего комментируют
7
Дело Порошенко: судье вызвали медиков (обновлено)
3
"Негатив не преобладает" - Зеленская отреагировала на критику школьного питания
2
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
2
Филарет пошел в суд восстанавливать свою церковь
2
"Уже легче, чем позавчера" – Порошенко пришел на суд
Голосов: 417
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть