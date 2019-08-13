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среда, 14 августа 2019 04:20

Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога

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  Ученые считают, что остальные останки тоже находятся на территории карьера. ФОТО: Wikipedia.org
Ученые считают, что остальные останки тоже находятся на территории карьера. ФОТО: Wikipedia.org

С глиняного карьера в селе Гопчица Погребищенского района домтали кости вымершего мохнатого носорога.

Рабочие заметили кости в ковше экскаватора. Они передали фрагменты костей местном краеведу, а он, в свою очередь, показал их ученым, передает ТСН.

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Найденные кости являются лишь малой частью скелета мохнатого носорога. Ученые считают, что остальные останки тоже находятся на територии карьера.

"Конечно, если кто-то обратится к нам с предложением провести здесь раскопки, мы не будем возражать. Пока кто-то не приедет делать здесь раскопки, все в карьере будет законсервировано", - говорит Гопчинецький сельский председатель Роман Прилуцкий.

Длина взрослого шерстистого носорога составляла 3,7 м (12 футов) и весил он в среднем от 2 до 3 тонн, но они могли, вероятно, достигать и размеров в 4,3-4,4 м (более 14 футов), что больше , чем длина современного белого носорога.

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