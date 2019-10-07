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Мировой чемпион рассказал о девушках, соревнованиях и питании

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Мировой чемпион рассказал о девушках, соревнованиях и питании
Анатолий Новописьменный. Фото: ukrpowerlifting.com

22-летний спортсмен Анатолий Новописьменный из села Лебединого на Полтавщине в этом году во второй раз стал Чемпионом мира по классическому пауэрлифтингу. на соревнованиях побил свой же рекорд. Проживает в Полтаве, где и работает тренером.

Журналист Gazeta.ua пообщалась с парнем и узнала, как тот готовится к предстоящему Чемпионату Европы по пауэрлифтингу, который состоится через месяц.

Как готовился и готовишься к соревнованиям?

Тренируюсь три раза в неделю по 2-2.5 часа. Всегда с помощью тренера. Месяца по два-за три до соревнований поднимаю за один раз около 270 килограммов, а в последний месяц - выхожу за триста. А так, как всегда - употребляю много полезного, сплю, не пью. Но это мой привычный режим. Отказываюсь от других больших физических нагрузок, чтобы показывать лучшие результаты в спорте. Ем сладкое, когда хочется. Потому что сейчас во время тренировок оно быстро сгорает.

Были какие-то предчувствия, знаки на получение победы? Какие значимые победы?

Нет, никогда предчувтствий не было. Наоборот - всегда уверен в том, что одержу победу. Больше всего запомнился второй Чемпионат мира. Выступал в категории "юноши".

Какие отношения с конкурентами?

Всегда дружеские. Или если не дружеские, то хотя бы с уважением относимся друг к другу. Пакостей не делаем, - смеется.
К слову, один из моих конкурентов помог нашему зала приобрести дорогой гриф. Так он стоит 50 000 гривен, а мы купили за 31.

Кто болеет на соревнованиях?

Моя жена Полина, тренер, его друг Евгений, с которым вместе занимаемся в зале. Затем тем же составом и празднуем.
Полина всегда за меня радуется, иногда даже больше, чем я. Только волнуется очень - этот спорт опасен. Потому вес, с которым работаешь, может сделать с тобой невероятные вещи - как положительные, так и отрицательные. И на соревнованиях во время второго и третьего подхода всегда должен брать максимальный вес. А это может быть травматично.

Есть какие-то волнения относительно будущего Чемпионата Европы?

На Чемпионате Европы, который приближается, будет "заруба". Там очень сильный соперник, который берет почти такой же вес, как я. У меня - 870 килограммов, у него - 860, но у него в "тяге" есть запас.

Существует мнение, что накачанное тело гарантирует внимание со стороны девушек. Действительно ли это так и как помогает твоя сила в реальной жизни?

Обычно я не очень ее использую. А вот когда попадаю к отцу в деревню ...
Ну и конечно заступаюсь за слабых, если понадобится. НЕ бьюсь вообще, последний раз, может, в школе было.
А в отношении девушек - нет. Знакомиться никто не подходил. Девушки вообще любят, чтобы их покоряли, а не наоборот.
Когда познакомился с женой, сначала друг другу не слишком понравились. Но потом как-то все закрутилось, когда начали общаться. Встречались до свадьбы 4 года.

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Анатолий Новописьменный - мастер спорта Украины международного класса, двукратный чемпион мира, чемпион и серебряный призер чемпионата Европы и четырехкратный чемпион Украины по классическому пауэрлифтингу.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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