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пятница, 25 октября 2019 10:27

Мэр подал в отставку из-за срыва отопительного сезона

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Мэр подал в отставку из-за срыва отопительного сезона
Во Львовской области мэр города подал в отставку за срыв отопительного сезона. Фото: Facebook

В Новом Роздоле Львовской области мэр города Андрей Мелешко и его первый заместитель подали заявления об отставке из-за срыва отопительного сезона.

"Из-за критической ситуации на Новороздольской ТЭЦ сегодня мэр Нового Роздола и его заместитель подали в отставку. Город, который и так на грани теплового коллапса, осталось без руля", - написал депутат облсовета Владимир Гирняк в Facebook, сообщает НВ.

Депутат местного горсовета Анатолий Шалаев заявил, что исполком Нового Роздола сейчас парализован.

"30-тысячный город остался без руководства. Исполком парализован. Доигрались. Вопрос с теплоснабжением города не решен", — отметил он.

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Нафтогаз посоветовал подождать с началом отопительного сезона в Киеве.
"Не хотим портить настроение господину Кличко, но, по прогнозу погоды, еще неделю будет теплая погода. Ближайшее похолодание в следующий вторник будет до +8, а уже в понедельник, 4 ноября, прогнозируют до +11".

В Нафтогазе говорят, что к подключению отопления стоит подойти выборочно. Например, обеспечить теплом больницы и садики.

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