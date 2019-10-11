Как уменьшить счета за отопление: мнение эксперта

Потребителям нужно индивидуальный квартирный счетчик и температурный регулятор на батарею. Фото: mind.ua

В больших городах централизованная система теплоснабжения - наиболее экономически выгодна и энергоэффективна. Проблема в том, что украинцы не могут контролировать собственное потребление энергоносителей, рассказал Gazeta.ua Александр Сергиенко, директор исследовательского центра "Институт города".

"Сегодня распространены ситуации, когда люди платят за себя и соседа. Поэтому долги за коммуналку растут. Чтобы изменить ситуацию, потребителям нужно индивидуальный квартирный счетчик и температурный регулятор на батарею. Кроме того, нужно установить одинаковые технические условия для всех. Ибо некоторые незаконно врезают теплый водяной пол в батарею и разбалансируют систему", - объясняет Сергиенко.

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Добавляет, что надо масштабные государственные программы на утепление жилья и обновления коммунальной инфраструктуры. Местные бюджеты не могут самостоятельно справиться с этим.

"Люди частично утепляют квартиры не от хорошей жизни. В таких семьях за шкафами обои зарастают плесенью и грибком. Сегодня деньги на термомодернизацию жилья выделяют для ОСМД. Последние преимущественно создают в новых домах. На "хрущевки" условия программы не распространяются", - говорит Сергиенко.

Отопительный сезон начнется 15 октября. В регионах местная власть самостоятельно решает, когда включать тепло. Традиционно это происходит, когда среднесуточная температура воздуха в течение 3 дней держится ниже +8.