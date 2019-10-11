Как уменьшить счета за отопление: мнение эксперта

 
Ексклюзивы
1/5
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 1260
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 702
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
1 Просмотров: 4554
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 765
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 261
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1314
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2124
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2610
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1377
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3249
Фото
Все фото
5
16
13
6
4
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Видео
Все видео
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2772
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6633
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1395
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 792
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
12 октября 2019
Просмотров: 261
Золота людина
– Це не лікарі! З умираючих тягнути гроші можуть тільки виродки, – каже Іван. Говоримо про завідувача поліклініки Національного ...
суббота, 12 октября 2019 21:10

Как уменьшить счета за отопление: мнение эксперта

  Комментировать
Как уменьшить счета за отопление: мнение эксперта
Потребителям нужно индивидуальный квартирный счетчик и температурный регулятор на батарею. Фото: mind.ua

В больших городах централизованная система теплоснабжения - наиболее экономически выгодна и энергоэффективна. Проблема в том, что украинцы не могут контролировать собственное потребление энергоносителей, рассказал Gazeta.ua Александр Сергиенко, директор исследовательского центра "Институт города".

"Сегодня распространены ситуации, когда люди платят за себя и соседа. Поэтому долги за коммуналку растут. Чтобы изменить ситуацию, потребителям нужно индивидуальный квартирный счетчик и температурный регулятор на батарею. Кроме того, нужно установить одинаковые технические условия для всех. Ибо некоторые незаконно врезают теплый водяной пол в батарею и разбалансируют систему", - объясняет Сергиенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали регионы, которые могут остаться без тепла

Добавляет, что надо масштабные государственные программы на утепление жилья и обновления коммунальной инфраструктуры. Местные бюджеты не могут самостоятельно справиться с этим.

"Люди частично утепляют квартиры не от хорошей жизни. В таких семьях за шкафами обои зарастают плесенью и грибком. Сегодня деньги на термомодернизацию жилья выделяют для ОСМД. Последние преимущественно создают в новых домах. На "хрущевки" условия программы не распространяются", - говорит Сергиенко.

Отопительный сезон начнется 15 октября. В регионах местная власть самостоятельно решает, когда включать тепло. Традиционно это происходит, когда среднесуточная температура воздуха в течение 3 дней держится ниже +8.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как уменьшить счета за отопление: мнение эксперта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

Пивной фестиваль начался с королевской свадьбы

Самое читаемое
Под Киевом мужчина трое суток насиловал и бил подругу сожительницы
Под Киевом мужчина трое суток насиловал и бил подругу сожительницы Просмотров: 15363
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве 1 Просмотров: 13914
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
 2 Просмотров: 12475
Астролог назвала знаки, которые будут купаться в деньгах
Астролог назвала знаки, которые будут купаться в деньгах
 Просмотров: 11151
В Киеве в кустах нашли мертвую женщину в шубе
В Киеве в кустах нашли мертвую женщину в шубе
4
 Просмотров: 10386
Экономика
Информация о злоупотреблениях в Бурштынском энергоострове недостоверна – ДТЭК
Информация о злоупотреблениях в Бурштынском энергоострове недостоверна – ДТЭК Просмотров: 90
Премьер рассказал новые подробности земельной реформы
Премьер рассказал новые подробности земельной реформы Просмотров: 288
Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ позволит российским лоббистам поднять вопрос о снятии санкций — СМИ
Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ позволит российским лоббистам поднять вопрос о снятии санкций — СМИ Просмотров: 234
РФ использует импорт электроэнергии для политического влияния на Украину - эксперт
РФ использует импорт электроэнергии для политического влияния на Украину - эксперт Просмотров: 99
Сколько наличных находится на руках украинцев
Сколько наличных находится на руках украинцев Просмотров: 477
Больше всего комментируют
3
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
3
Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского
3
Зеленский назвал свою ошибку в должности президента
3
У задержанного в Крыму Приходько изъяли крымскотатарский флаг
2
Члена правительства раскритиковали за пренебрежение к украинскому языку
Голосов: 22046
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua