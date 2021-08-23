"Медузы на любой вкус и цвет. Валяются, воняют" - туристка об отдыхе на одном из украинских курортов

Пляжи популярного украинского курорта в Кирилловке в Запорожской области заполонили медузы.

Об этом рассказала в соцсетях одна из отдыхающих, пишет Апостроф.

"Хорошая погода. Водичка чистая. Но здесь у нас такие огромные медузы. Щупальца видны. Они жалят. Но люди купаются, не боятся. Желательно намазаться кремом, тогда они не так будут жалить", - говорит девушка.

Автор: Фото: Апостроф Медуз в воде и на берегу так много, что на них можно поскользнуться

Медуз в воде и на берегу так много, что на них можно поскользнуться.

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"Никто не убирает их. Они себе здесь спокойненько лежат. Валяются, воняют. Вода их выбросила ночью или вечером. Плавают даже кусочки в воде, они кстати очень опасны. Они жалят ", - добавила девушка.

Специалисты Госпродпотребслужбы не советуют купаться у побережья Одессы и есть выловленные у берегов морепродукты. Причиной называют цветение воды, вызванное разложением водорослей. Вода на побережье Одессы внезапно сгустилась, как кисель, и стала изумрудной. Даже в открытом море появились огромные желто-зеленые пятна. К берегу прибилось много водорослей, которые под воздействием высокой температуры воздуха начали разлагаться. Поэтому ГУ Госпродпотребслужбы в области предостерегает население от купания в такой воде, особенно детей. Об этом сообщает пресс-служба Одесского облуправления Госпродпотребслужбы.