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суббота, 20 июля 2019 03:28

Медовая жизнь: показали фото сладкого фестиваля
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На ярмарке продают мед, медовуху, медовый квас, сладости, домашнее вино и другую продукцию
Фото: kurs.if.ua
На ярмарке продают мед, медовуху, медовый квас, сладости, домашнее вино и другую продукцию
На ярмарке продают мед, медовуху, медовый квас, сладости, домашнее вино и другую продукцию
На ярмарке продают мед, медовуху, медовый квас, сладости, домашнее вино и другую продукцию
На ярмарке продают мед, медовуху, медовый квас, сладости, домашнее вино и другую продукцию

В центре Ивано-Франковска открыли ежегодный международный фестиваль "Меди Прикарпатья - 2019".

Событие продлится до 21 июля включительно - пишет kurs.

На фестивале можно приобрести не только медовую продукцию, но и принять участие в семинарах, мастер-классах и послушать различные группы.

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"Я очень люблю мед и поэтому называю тех людей, которые делают мед, медовик. Ведь на самом деле это очень благородная профессия, очень тяжелая профессия. Мы говорили с отцом Юрием, что когда-то в древности каждый священник должен бил быть пчеловодом. Сейчас оно немного не так, но думаю, что мы к этим традициям вернемся. Хочу поблагодарить наших пчеловодов, которые третий год подряд проводят у нас такой хороший праздник ", - сказал во время официального открытия мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

На ярмарке продают мед, медовуху, медовый квас, сладости, домашнее вино и другую продукцию.

19-21 июля в Дубне на Ровенщине пройдет фестиваль упрямого духа "Тарас Бульба". Нынешние хедлайнеры: ТНМК, KARNA, OT VINTA, MOTANKA, Stoned Jesus, Infected Rain. Это старейший рок-фестиваль Украины.

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