Медовая жизнь: показали фото сладкого фестиваля

Фото: kurs.if.ua

В центре Ивано-Франковска открыли ежегодный международный фестиваль "Меди Прикарпатья - 2019".

Событие продлится до 21 июля включительно - пишет kurs.

На фестивале можно приобрести не только медовую продукцию, но и принять участие в семинарах, мастер-классах и послушать различные группы.

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"Я очень люблю мед и поэтому называю тех людей, которые делают мед, медовик. Ведь на самом деле это очень благородная профессия, очень тяжелая профессия. Мы говорили с отцом Юрием, что когда-то в древности каждый священник должен бил быть пчеловодом. Сейчас оно немного не так, но думаю, что мы к этим традициям вернемся. Хочу поблагодарить наших пчеловодов, которые третий год подряд проводят у нас такой хороший праздник ", - сказал во время официального открытия мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

На ярмарке продают мед, медовуху, медовый квас, сладости, домашнее вино и другую продукцию.

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