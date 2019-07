Фестиваль упрямого духа "Тарас Бульба": что стоит знать о старейшем рок-фесте Украины

19-21 июля в Дубне на Ровенщине пройдет фестиваль упрямого духа "Тарас Бульба".

Нынешние хедлайнеры: ТНМК, KARNA, OT VINTA, MOTANKA, Stoned Jesus, Infected Rain.

Это старейший рок-фестиваль Украины. С 1991 года "Тарас Бульба" стал духовным полигоном украинской молодежной культуры. Происходил в 1994 включительно. Восстановился в 2002-м и непрерывно организовывался до 2013 года.

Как объясняли организаторы его не могли больше организовывать в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране, вызванной как внешними, так и внутренними факторами. Восстановили в 2017-м.

За 18 лет здесь выступали "Кому Вниз", "Анна", "Плач Єремії", "Ніагара", "От Вінта", "ТОЛ", "Воплі Відоплясова", "Перкалаба", "Мандри", "Kozak System", "Фіолет", "Тінь сонця", "Жадан і собаки", "Оркестр Янки Козир", "Полинове поле", "Чумацький шлях", "К402", "Гапочка" и т.д.

Ежегодно жюри определяет лучший музыкальный коллектив. Победитель получит гитару Fender Redondo Player ELJ.

В разные годы Гран-при фестиваля получали "Карна", "АННА", "Полинове поле", "Фіолет", "Ніагара". Поэтому фестиваль можно считать музыкальным знаком качества.

В этом году из-за границы в Дубно приедут молдавский группа "Infected Rain", норвежский "Beddari" и украино-немецкий "Grandma'pick".

На фестивале будут работать три сцены: главная, альтернативная и литературная.

Лит-Арт платформа соберет художников со всей Украины. Здесь выступят, в частности, Сергей Жадан, Олег Каданов, Александра Гонтарь, Сергей Мартынюк, Юрий Журавель, Андрей Ляшук. На этой же локации состоится постановка спектакля "ГалюЦеНация" театра нянькин из Сум.

"Для детей обустроим Детскую поляну с кукольными представлениями, играми, квестами и мастер-классами. Будет фудкорт, ярмарка-выставка" Аллея мастеров "и палаточный городок", - рассказывают организаторы.

Функционировать и казацкий курень Печерской сотни Опанаса Предримирского Киевского реестрового казацкого полка. Там покажут быт и оружие казаков, читать лекции по истории казацких обычаев и военного дела. Будет возможность научиться стрелять из лука, пройти обучение и попробовать казацкими блюдами.

Для участников АТО, ОСС и добровольцев - вход свободный.

Фестиваль "Тарас Бульба" пройдет на территории стадиона "Спартак".

