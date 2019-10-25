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воскресенье, 27 октября 2019 04:16

Мать с дочкой держали в квартире 40 собак более десяти лет

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Мать с дочкой держали в квартире 40 собак более десяти лет
report.if Винницкая область: Мать с дочкой держали в квартире 40 собак

Зооволонтерка подорвала соцсети сообщением о собаках, которых держали в квартире в городе Калиновка Винницкой области.

К ней в приют для животных, в Барском районе, привезли из Калиновки более сорока собак. Их в своей квартире в одном из домов на улице Воссоединения удерживали мать и дочь, пишет kalynivka.city.

"Я думала, что видела в жизни все. Оказывается, нет. Калиновка, скажите, вы ждали 10 лет, чтобы все бросить на мою голову?"- спрашивает зооволонтерка.

Вместо обещанных двадцати собак ей привезли вдвое больше четвероногих - аж сорок три собаки.

"Кости и кожа. Штук десять беременные, блохи, демодекоз, их было 44 в дороге друга "мальчика" загрызли. Я им когда с сестрой принесла есть, думала, что они никогда не ели. Они дрались за еду, три больших ведра проглотили, не успели глазом моргнуть. Они не привитых, не стерилизованные, не обработанные, голодные. Я не справлюсь сама", - жаловалась зооволонтерка.

Перед тем в Калиновке жаловались жильцы дома по улице Воссоединения, в одной из квартир которого удерживали такое количество собак.

"Мы долго терпели, но наше терпение лопнуло, - рассказывает Сергей Рабцун, который живет в этом доме и ему почти ежедневно приходилось испытывать последствия такого соседства. - Люди начали бить тревогу, постоянно слушали лай, все это нюхали и терпеть уже не было сил. Переживали не только за свой комфорт, но и за состояние дома. Написали жалобу, обратились к ветслужбы, в городской совет чтобы помогли нам".

Несколько дней представители городского совета, держпродспоживслужбы, ветспециалисты вели переговоры с обладательницами животных - просили, убеждали, порой даже угрожали - работали над тем, чтобы убедить любителей четвероногих, что содержание такого количества собак в городской квартире не совсем нормально и это не всем приносит радость.

В течение десяти лет мать с дочерью удерживали в городской квартире собак. Как рассказала владелица собак, одних собак подобрали на улице, другие уже родились в этом доме.

"После долгих уговоров нам удалось убедить хозяек животных, собак надо вывезти из городской квартиры", - говорит заместитель Калиновского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Николай Щур.

Совместными усилиями животных удалось вывезти в убежище в Барском районе.

"Я нашла этот приют, попросила, чтобы приняли собак. Сама их отвозила, заплатила две с половиной тысячи гривен за машину, дала деньги на ограждение, пищу, а это не сто и не двести гривен", - рассказывает владелица собак.

"Эта ситуация еще раз показала, что в Калиновке нужен или приют, или место для временного содержания животных, - говорит заместитель начальника управления Держпродспоживслужбы в Калиновском районе Галина Трофимова. - Потому что это не нормально, чтобы в квартире жило сорок собак. Хотя стоит признать, что за последние годы в городе произошли определенные сдвиги в отношении к животным, в том числе и под влиянием зоозащитников. городской совет принял Программу регулирования численности бездомных животных гуманными методами в населенных пунктах Калиновской городского совета ежегодно выделяет средства на стерилизацию бездомных животных - теперь численность бездомных собак начали регулировать не яд, а стерилизацией ".

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В Чехии для собак создают детсады. Работают с 7:00 до 19: 00. Устраивают собак от трех месяцев.

Животных позволяют приводить на работу. При офисах есть специальные "догфрендли" офисы. Даже в ресторан можно с ним заходить. У каждого ресторана, кафе, паба, зоопарка - миски с водой. В ресторане официант приносит индивидуальную миску с водой и ставит под стол.

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