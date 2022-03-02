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среда, 02 марта 2022 11:36

Мариуполь 12 часов под обстрелами, погибших не могут забрать с улиц

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Мариуполь 12 часов под обстрелами, погибших не могут забрать с улиц
В Мариуполе пострадали 109 мирных жителей. Фото: скрин

Российские оккупационные войска непрерывно обстреливают Мариуполь из разного оружия уже 12 часов.

Из-за этих обстрелов люди не могут забрать погибших с улиц, сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в совместном эфире телеканалов.

"Нас "утюжат" без остановки уже в течение 12 часов. Рашистско-фашистские войска уравнивают мой родной город с землей", — сказал Бойченко.

Он отметил, что в городе есть тотальные разрушения жилищной инфраструктуры.

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Есть погибшие и раненые, но их не могут забрать с улиц, домов и квартир из-за обстрелов.

Также мэр поблагодарил Вооруженные силы, Нацгвардию и всех защитников города, которые держат оборону.

По состоянию на 2 марта в Мариуполе пострадало 109 мирных жителей, из них 75 – мариупольцы, 19 – жители Сартаны, 1 – Сопино, 10 – другие населенные пункты Мариупольского района.

Украинские военные отбили все ночные атаки оккупантов на Мариуполь и сохранили контроль над городом. Со вчерашнего вечера агрессоры вели активное наступление на город со всех сторон. А около полуночи обстреляли жилые дома в центре Мариуполя из "Градов".

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