Оккупанты накрывали Мариуполь "Градами". Но ВСУ отстояли город

ВСУ отстояли Мариуполь. ФОТО: ukrinform.com

Украинские военные отбили все ночные атаки оккупантов на Мариуполь и сохранили контроль над городом.

Со вчерашнего вечера агрессоры вели активное наступление на город со всех сторон. А около полуночи обстреляли жилые дома в центре Мариуполя из "Градов". По меньшей мере, два человека пострадали, сообщили журналисты в эфире телемарафона, организованного украинскими телеканалами.

Бои в окрестностях города продолжаются и сейчас. Несмотря на это, в Мариуполе нет гуманитарной катастрофы – продуктов и хлеба хватает.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.