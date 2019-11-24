Маму с ребенком выгнали из такси со своим автокреслом

Таксист выгнал из автомобиля маму с 3-летним ребенком из-за автокресла Фото: принт-скрин видео

Во Львове таксист Uklon выгнал из автомобиля маму с 3-летним ребенком из-за автокресла.

Видео с инцидентом опубликовал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook.

"Таксист Uklon отказался везти женщину с 3-летним ребенком, хотя ему предложили установить их собственное автокресло. Клиентка решила позвонить в службу поддержки, чтобы пожаловаться, однако там встали на сторону водителя и просто отменили заказ", - сказано в сообщении.

Клиентка такси сняла момент на камеру. В частности, водитель звонит в службу поддержки и говорит об отсутствии кресла для ребенка. Замечание женщины о том, что она может предоставить необходимый для перевозки маленького пассажира атрибут, мужчина оставил без внимания.

В комментариях одни раскритиковали водителя, другие заявили, что установить автокресло в машину достаточно затратное по времени занятие.

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"Большинство автокресел - это не только именно кресло, но и крепления, с которыми состыковывается, крепления уже к самому автомобилю, поэтому его можно понять, она рукой бы держала?" - отметил один из пользователей.

С 20 ноября набирает силу закон за нарушение правил перевозки детей. Текст закона опубликован на сайте издания Голос Украины. В частности, водителей будут штрафовать за отсутствие автокресла. Запрещается перевозить детей без автокресла, рост которых менее 145 см или не достигших 12-летнего возраста, детей до 16-летнего возраста - в кузове любого грузового автомобиля и организованные группы детей в темное время суток. За нарушение этих правил водителей будут штрафовать на 510 грн, за повторное правонарушение - 850 грн.