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четверг, 10 мая 2018 11:46

Магазин сантехники оштрафовали за рекламу с женщинами-унитазами

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Магазин сантехники оштрафовали за рекламу с женщинами-унитазами
На билборде изображены четыре женщины, которые держат унитазы руками за сливной бачок. Фото: zik.ua

Магазин-салон сантехники в Тернополе оштрафовали за рекламу, где были изображены женщины-унитазы.

На билборде изображены четыре женщины, которые держат унитазы руками за сливной бачок. При этом модели сидят позади конструкции, что создает иллюзию, будто предмет сантехники является продолжением их тел, - пишет ZIK

В управление Держспоживслужбы на рекламу пожаловалась общественная организация "Лига защиты прав женщин "Гармония равных". Активисты сообщили, что изображение женщин в рекламе ничем не связано с рекламируемым продуктом.

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В ведомстве установили, что билборд является дискриминационным и нарушает требования закона "О рекламе".
В рекламе обнаружили дискриминацию по половому признаку. Изображения женщин были ничем не связаны с рекламируемым продуктом.

Владельца магазина оштрафовали за нарушение законодательства о рекламе.

Скандальную владелицу луцкой кафе Sheff Coffee, которая публично обругала и опозорила свою сотрудницу на глазах у посетителей и отказалась возвращать ей документы, оштрафовали почти 112 тисяч гривен.

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