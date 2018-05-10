Магазин сантехники оштрафовали за рекламу с женщинами-унитазами

На билборде изображены четыре женщины, которые держат унитазы руками за сливной бачок. Фото: zik.ua

Магазин-салон сантехники в Тернополе оштрафовали за рекламу, где были изображены женщины-унитазы.

На билборде изображены четыре женщины, которые держат унитазы руками за сливной бачок. При этом модели сидят позади конструкции, что создает иллюзию, будто предмет сантехники является продолжением их тел, - пишет ZIK

В управление Держспоживслужбы на рекламу пожаловалась общественная организация "Лига защиты прав женщин "Гармония равных". Активисты сообщили, что изображение женщин в рекламе ничем не связано с рекламируемым продуктом.

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В ведомстве установили, что билборд является дискриминационным и нарушает требования закона "О рекламе".

В рекламе обнаружили дискриминацию по половому признаку. Изображения женщин были ничем не связаны с рекламируемым продуктом.

Владельца магазина оштрафовали за нарушение законодательства о рекламе.

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