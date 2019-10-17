Львовяне всю ночь будут слушать классическую музыку

19 октября в рамках 25 "Контрастов" Львовской национальной филармонии состоится масштабное событие - "Ночь контрастов".

"Артпространство проекту охватит немало локаций в ЛНФ: концертными площадками станут различные части фойе и Концертного зала Людкевича. В связи со значительным продолжительностью события организаторы также сформируют лаунжзону для общения и отдыха. "Ночь контрастов" в 2019 году действительно будет соответствовать своему названию, ведь программа 10 "сетов" этого проекту соединит органные композиции Филипа Ґласса с только что написанными произведениями участников 8-х мастер-классов COURSE, которые в этом году проводились во время фестиваля. Сольные речитали аккордеониста Богдана Кожушко и Назария Стеця (контрабас) дополнит #darktechnoset Николая Хшановского, который прозвучит в финале", - отмечают организаторы события.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Времена изменились. А враг - нет" - показали артефакты российско-украинской войны

Изюминкой проекту, безусловно, станет концерт польского коллектива Neo Electric Quartet, исполнителей на электрических струнных инструментах. Состоится он в рамках украинского гастрольного тура квартета.

"Ночь Котрастов" начнется в 18.00 и продлится всю ночь 20 октября.

Во Львове состоялась презентация книги "Соло надорванных струн" авторов Марии Дребит и Натальи Хаммоуды. 25 жен героев из Львовщины, погибших на российско-украинской войне, рассказали о мужчинах. Истории рассказывали скайпу, присылали в электронном варианте. В конце концов, автора собрали их воедино и издали книгу.