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среда, 10 ноября 2021 11:04

Львовских школьников возвращают за парты

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Львовских школьников возвращают за парты
Следующую комиссию проведут в пятницу. Фото: pixabay.com

Во Львове жесткий карантин продлили до 29 ноября. В то же время ученики 1-4 классов вернутся за школьные парты.

Такое решение 10 ноября приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram.

"С понедельника, 15 ноября, для учеников младших классов возобновят очную форму обучения. Остальные карантинные ограничения продлятся еще две недели", - заявил он.

Медики отмечают, что карантин позволил стабилизировать стремительную динамику распространения коронавируса во Львове. Но о спаде эпидемии говорить рано, считает Садовый. Следующую комиссию проведут в пятницу.

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В Ровенской области непривитых от полиомиелита детей не будут пускать в детсады и школы. Распоряжение подписал главный санитарный врач Ровенской области Роман Сафонов. Детей без прививки от полиомиелита исключат из детсадов.

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Дата
10
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