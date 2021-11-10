Львовских школьников возвращают за парты

Следующую комиссию проведут в пятницу. Фото: pixabay.com

Во Львове жесткий карантин продлили до 29 ноября. В то же время ученики 1-4 классов вернутся за школьные парты.

Такое решение 10 ноября приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram.

"С понедельника, 15 ноября, для учеников младших классов возобновят очную форму обучения. Остальные карантинные ограничения продлятся еще две недели", - заявил он.

Медики отмечают, что карантин позволил стабилизировать стремительную динамику распространения коронавируса во Львове. Но о спаде эпидемии говорить рано, считает Садовый. Следующую комиссию проведут в пятницу.

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В Ровенской области непривитых от полиомиелита детей не будут пускать в детсады и школы. Распоряжение подписал главный санитарный врач Ровенской области Роман Сафонов. Детей без прививки от полиомиелита исключат из детсадов.