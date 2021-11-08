Детей без прививки от полиомиелита не будут пускать в детсады и школы в Ровенской области

 
Ексклюзивы
1/5
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 342
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 3996
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2349
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 2943
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 9981
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1638
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4 Просмотров: 5445
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 558
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 4050
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
4 Просмотров: 1215
Фото
Все фото
16
5
4
3
5
&quot;Одевайте мордники! Мэр идет&quot; - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Именины 7 ноября: сегодня день ангела празднует обладатель сильного имени
Именины 7 ноября: сегодня день ангела празднует обладатель сильного имени
За неуплаченные штрафы: у водителя-должника впервые забрали автомобиль
За неуплаченные штрафы: у водителя-должника впервые забрали автомобиль
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
День ангела 4 ноября: кто сегодня именинник
День ангела 4 ноября: кто сегодня именинник
Видео
Все видео
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
Кислорода в Covid-больницах Николаева хватит на двое суток
Кислорода в Covid-больницах Николаева хватит на двое суток
Присоединитесь к строительству мемориала Голодомора: глава УГКЦ приглашает на благотворительный вечер
Присоединитесь к строительству мемориала Голодомора: глава УГКЦ приглашает на благотворительный вечер
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
В шоке даже ведущие: "Мисс Ровенская область" обозвала жителей родного города
В шоке даже ведущие: "Мисс Ровенская область" обозвала жителей родного города
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 8640
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 855
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1089
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6966
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4149
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
05 ноября 2021
Просмотров: 459
Хортиця
Востаннє був на Хортиці цього літа, на Івана Купала. Устиг хіба скупатися в нічному Дніпрі. Років три тому випало бути довше. Про той візит нагадує ...
понедельник, 08 ноября 2021 10:13

Детей без прививки от полиомиелита не будут пускать в детсады и школы в Ровенской области

  Комментировать
Детей без прививки от полиомиелита не будут пускать в детсады и школы в Ровенской области
Из детсадов исключат детей без прививки. Фото: Pexels

В Ровенской области непривитых от полиомиелита детей не будут пускать в детсады и школы.

Распоряжение подписал главный санитарный врач Ровенской области Роман Сафонов, передает УНІАН.

Детей без прививки от полиомиелита исключат из детсадов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не прививали по религиозным убеждениям: в Украине ребенка разбил паралич из-за полиомиелита

"Ситуация обостряется. Мы уже имеем полтора десятка детей-носителей эт ого вируса. К счастью, эта категория детей практически вся привита. Мы уверены, что страшных симптомов у них не будет. Вместе с тем значительная часть детей не защищена от этой болезни. Это ненормальная ситуация. Родители еще не осознали, что это серьезно. И это надолго. Поэтому сейчас нужно решать проблему", - заявил Сафонов.

Случай полиомиелита в Ровенской обл. вызвал угрозу распространения полиовируса в стране. Риск заболеть полиомиелитом существует во всех областях, особенно для непривитых детей в до 5 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Детей без прививки от полиомиелита не будут пускать в детсады и школы в Ровенской области». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
ноября

Открыли нацистскую выставку "Вечный еврей"

Самое читаемое
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его &quot;м*даком&quot;
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком" 5 Просмотров: 15264
В смертельной аварии разбилась семья с пятью детьми
В смертельной аварии разбилась семья с пятью детьми
5
 Просмотров: 10639
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
 Просмотров: 9981
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
 Просмотров: 9891
Киве отомстили за &quot;расстрелянных&quot; Бандеру и Шухевича
Киве отомстили за "расстрелянных" Бандеру и Шухевича
3
 2 Просмотров: 8604
Общество
Карпаты засыпало снегом: в горах ударил мороз
Карпаты засыпало снегом: в горах ударил мороз Просмотров: 54
Украинские туристы застряли в Турции из-за смерти соотечественника
Украинские туристы застряли в Турции из-за смерти соотечественника Просмотров: 351
Прививки против Covid-19: в каких областях больше всего антивакцинаторов
Прививки против Covid-19: в каких областях больше всего антивакцинаторов Просмотров: 1656
Непривитых учителей и чиновников начали отстранять от работы
Непривитых учителей и чиновников начали отстранять от работы Просмотров: 900
За сутки Covid-19 подтвердили у более 13 тыс. украинцев. Где больше всего
За сутки Covid-19 подтвердили у более 13 тыс. украинцев. Где больше всего Просмотров: 1098
Больше всего комментируют
9
Кива снова отличился: поздравил украинцев, расстреляв портреты Бандеры и Шухевича
5
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком"
4
В Польше неизвестные раскрасили памятник Пилсудскому в "украинские" цвета
3
Тимошенко "переплюнули" в выступлениях в Раде. Кто говорил больше
2
Украина имеет право применять беспилотники Bayraktar на Донбассе – Резников
Голосов: 57440
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть