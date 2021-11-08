Детей без прививки от полиомиелита не будут пускать в детсады и школы в Ровенской области

Из детсадов исключат детей без прививки. Фото: Pexels

В Ровенской области непривитых от полиомиелита детей не будут пускать в детсады и школы.

Распоряжение подписал главный санитарный врач Ровенской области Роман Сафонов, передает УНІАН.

Детей без прививки от полиомиелита исключат из детсадов.

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"Ситуация обостряется. Мы уже имеем полтора десятка детей-носителей эт ого вируса. К счастью, эта категория детей практически вся привита. Мы уверены, что страшных симптомов у них не будет. Вместе с тем значительная часть детей не защищена от этой болезни. Это ненормальная ситуация. Родители еще не осознали, что это серьезно. И это надолго. Поэтому сейчас нужно решать проблему", - заявил Сафонов.

Случай полиомиелита в Ровенской обл. вызвал угрозу распространения полиовируса в стране. Риск заболеть полиомиелитом существует во всех областях, особенно для непривитых детей в до 5 лет.