На подиуме одного из крупнейших в Восточной Европе клуба состоится MAIN PEOPLE FASHION SHOW

31 января Львов станет модной столицей Украины. На подиуме одного из крупнейших в Восточной Европе клуба состоится взрывное фэшн-событие - MAIN PEOPLE FASHION SHOW. В рамках шоу предусмотрено детский показ мод от украинских дизайнеров (Андре Тан, Soul Unity, Кира Тан и др.) И конкурс красоты Main princess of Ukraine 2020. Регистрация на участие в показах и конкурсе красоты продолжается.

Хедлайнером шоу станет певица Alyosha, которая зажжет сцену своими лучшими хитами.

Ведущие шоу: Анна Тринчер (актриса сериала "Школа", участница "Детского Евровидения", финалистка "Голос. Дети" и "Голос Страны") и Слава Соломка (актер, шоумен, телеведущий "Нового канала"). ⠀

Среди гостей шоу: Леонид Мартынчик (insta-блогер, ведущий TV-шоу "Богиня шопинга"), Елена-Эвелина Фирут (Мисс Львов 2019), Иван Кадило и Ярина Самарик (участники топ-модель по-украински).

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Участники шоу получат сертификаты, награды, подарки от партнеров. Размещает гостей отель ibis Styles Lviv Center. Бьюти-партнер шоу: BROCARD. Партнеры: бижутерия и аксессуары Casablanca, доставка Black Sushi & Pizza.

Зарегистрироваться для участия в показах (юноши, девушки) и конкурсе красоты (девушки) можно по телефону +380 (50) 648 75 46 (вайбер, телеграмм).

Организатор мероприятия - детская школа шоу-бизнеса Main People.

Билеты на шоу уже в продаже по ссылке.