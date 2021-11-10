Локдаун в Черкасской области: транспорт с 12 ноября будет работать не для всех

С 12 ноября в Черкасской области разрешат проезд внутри области только при наличии Covid-сертификата или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко на брифинге 9 ноября.
"Зеленый сертификат о вакцинации теперь потребуется не только для межобластных, но и внутриобластных перевозок. Также можно воспользоваться и отрицательным ПЦР-тестом", – сказал Скичко.
Он добавил, что решение о работе общественного транспорта в Черкассах будут принимать местные власти. Пока в транспорте областного центра не потребуют сертификатов о вакцинациях.
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С 12 ноября Черкасская область переходит в красную зону карантина. Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 9 ноября.
8 ноября в Черкасской области зарегистрировали 813 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли 25 граждан.
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