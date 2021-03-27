Лавины и паводки: ГСЧС предупреждает об опасности

В воскресенье на Закарпатье ожидаются снежные лавины. ФОТО: pexels.com

На Закарпатье ожидается значительное снеголавинная опасность. Сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 28 марта в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

27-29 марта при дальнейшем повышении уровня воды в реке Стырь возможно достижение отметки затопления коммунальной дороги и хозяйственных сооружений, двор в Маневичском районе Волынской области (уровень опасности желтый).

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11 марта в Карпатах на территории Национального природного парка "Синевир" сошла огромная лавина.