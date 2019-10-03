Кто будет помогать нардепам из Полтавы

Нардепы зарегистрировали своих помощников. Фото: poltava.to

На днях в сети выложили расследование относительно того, кого набрали в настоящие помощники нардепов из Полтавы.

Расследование опубликовали на сайте издания "Полтавщина".

На выборах народных депутатов полтавчане голосовали по двум округам - 144 и 145. Победителем по 145 округу стал шоумен Андрей Боблях.

В помощники выбрал себе Ивана Ксенжуком и Татьяну Сторчеус.

Иван Ксенжук - коллега Андрея по сцене. вместе они участвовали в проектах "95 квартала", выступали в дуэте "DoubleYou2.

Сам Ксенжук участвовал в "Рассмеши комика" и являлся корреспондентом Чисто News - все проекты "95 квартала". На сайте заказов артистов Poptop, Иван Ксенжук разместил свою анкету в разделе "Свадебный ведущий, тамада".

Кроме этого, семья Ивана внесла на избирательный счет Бобляха около 200 тысяч гривен, что составляет одну четвертую общего счета.

Вторая помощница Бобляха - Татьяна Сторчеус ранее работала с депутатом от Блока Литвина Николаем Шмидтом, причастного к закону "Об основах государственной языковой политики", который угрожал уничтожить украинский язык. Татьяна будет работать с нардепом в Киеве, Иван Ксенжук - в Полтаве, непосредственно в округе.

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По 144 округу победил в выборах Дмитрий Налетов - соучредитель ОО "Полтавская платформа", совладелец компаний "Активная страна" и "Activity". Он занимался аттракционами и тематическими парками, имеет веревочные парки в столице Украины.

В помощницы выбрал Юлию Лысенко, которая будет работать с нардепом в Киеве. Она - юрист, ранее занимала пост на госслужбе. Кроме нее Налетов планирует найти помощников непосредственно в Полтаве, однако пока не определился, кого именно хочет видеть в этой роли.

На всех 8 депутатов из Полтавской области приходится 29 официально зарегистрированных помощников. Из них 10 будут работать на постоянной основе и получать заработную плату. А 19 - на общественных началах, то есть бесплатно. Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" позволяет нардепу иметь до тридцати одного помощника-консультанта.