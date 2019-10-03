Кто будет помогать нардепам из Полтавы

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 666
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 3447
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 4896
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 441
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3420
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3069
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 963
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7308
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9765
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
1 Просмотров: 3096
Фото
Все фото
6
16
4
1
10
В Полтаве на митинг вышли две сотни людей - против капитуляции и за мир любой ценой
В Полтаве на митинг вышли две сотни людей - против капитуляции и за мир любой ценой
В центре Полтавы разваливается достопримечательность — ФОТО
В центре Полтавы разваливается достопримечательность — ФОТО
Почему во время дождя в Полтаве затопило детский сад - фотоПид время ливня затопило актовый зал детского сада на улице Вавилова, 7 в Полтаве. Фото: Facebook
Почему во время дождя в Полтаве затопило детский сад - фотоПид время ливня затопило актовый зал детского сада на улице Вавилова, 7 в Полтаве. Фото: Facebook
Из-за врачебной ошибки живого мужчину чуть не похоронили
Из-за врачебной ошибки живого мужчину чуть не похоронили
Как днем выглядит фонтан за миллион долларов - ФОТО
Как днем выглядит фонтан за миллион долларов - ФОТО
Видео
Все видео
Стрельба в центре города - полтавчанин с оружием защищал жену от пьяниц
Стрельба в центре города - полтавчанин с оружием защищал жену от пьяниц
"Дым и огонь стояли стеной", - очевидцы о пожаре на свалке (видео)
"Дым и огонь стояли стеной", - очевидцы о пожаре на свалке (видео)
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
Сделал замечание за справление нужды - получил пулю в голову
Сделал замечание за справление нужды - получил пулю в голову
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 4896
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 864
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 900
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 720
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 2124
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
четверг, 03 октября 2019 14:54

Кто будет помогать нардепам из Полтавы

  Комментировать
Кто будет помогать нардепам из Полтавы
Нардепы зарегистрировали своих помощников. Фото: poltava.to

На днях в сети выложили расследование относительно того, кого набрали в настоящие помощники нардепов из Полтавы.

Расследование опубликовали на сайте издания "Полтавщина".

На выборах народных депутатов полтавчане голосовали по двум округам - 144 и 145. Победителем по 145 округу стал шоумен Андрей Боблях.

В помощники выбрал себе Ивана Ксенжуком и Татьяну Сторчеус.

Иван Ксенжук - коллега Андрея по сцене. вместе они участвовали в проектах "95 квартала", выступали в дуэте "DoubleYou2.

Сам Ксенжук участвовал в "Рассмеши комика" и являлся корреспондентом Чисто News - все проекты "95 квартала". На сайте заказов артистов Poptop, Иван Ксенжук разместил свою анкету в разделе "Свадебный ведущий, тамада".

Кроме этого, семья Ивана внесла на избирательный счет Бобляха около 200 тысяч гривен, что составляет одну четвертую общего счета.

Вторая помощница Бобляха - Татьяна Сторчеус ранее работала с депутатом от Блока Литвина Николаем Шмидтом, причастного к закону "Об основах государственной языковой политики", который угрожал уничтожить украинский язык. Татьяна будет работать с нардепом в Киеве, Иван Ксенжук - в Полтаве, непосредственно в округе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству

По 144 округу победил в выборах Дмитрий Налетов - соучредитель ОО "Полтавская платформа", совладелец компаний "Активная страна" и "Activity". Он занимался аттракционами и тематическими парками, имеет веревочные парки в столице Украины.

В помощницы выбрал Юлию Лысенко, которая будет работать с нардепом в Киеве. Она - юрист, ранее занимала пост на госслужбе. Кроме нее Налетов планирует найти помощников непосредственно в Полтаве, однако пока не определился, кого именно хочет видеть в этой роли.

На всех 8 депутатов из Полтавской области приходится 29 официально зарегистрированных помощников. Из них 10 будут работать на постоянной основе и получать заработную плату. А 19 - на общественных началах, то есть бесплатно. Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" позволяет нардепу иметь до тридцати одного помощника-консультанта.

Автор: Ярослава ФОНИНА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кто будет помогать нардепам из Полтавы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
октября

Расстреляли командира еврейской воинской части

Украинцы провели масштабный съезд в Праге

Пилот пролетел под мостами в Лондоне

Самое читаемое
Выбрали Miss BumBum 2019: &quot;горячие&quot; фото самых красивых ягодиц в мире
Выбрали Miss BumBum 2019: "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
9
 Просмотров: 83187
В Раде послали Путина
В Раде послали Путина Просмотров: 46548
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
16
 2 Просмотров: 40268
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире Просмотров: 29746
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
 2 Просмотров: 22878
Полтава
В Полтаве на митинг вышли две сотни людей - против капитуляции и за мир любой ценой
В Полтаве на митинг вышли две сотни людей - против капитуляции и за мир любой ценой
6
 Просмотров: 1278
Патрульная погибла на дежурстве - новые подробности
Патрульная погибла на дежурстве - новые подробности
 Просмотров: 5031
Чтоб покататься на роликах, едут за 130 километров
Чтоб покататься на роликах, едут за 130 километров
 Просмотров: 90
Заболел живот, врачи долго не оперировали - в Миргородской больнице скончалась 14-летняя девушка
Заболел живот, врачи долго не оперировали - в Миргородской больнице скончалась 14-летняя девушка
5
 Просмотров: 612
В центре Полтавы разваливается достопримечательность — ФОТО
В центре Полтавы разваливается достопримечательность — ФОТО
16
 Просмотров: 864
Больше всего комментируют
12
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
7
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
4
Партия Медведчука поддержала Зеленского
3
Сколько украинцев считают Россию агрессором
2
Украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" - российские СМИ
Голосов: 486
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua