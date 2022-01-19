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четверг, 20 января 2022 05:30

Критиковал правителя за отказ от жены – сегодня вспоминаем легендарного святого

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Критиковал правителя за отказ от жены – сегодня вспоминаем легендарного святого
Иоанн Креститель является одним из самых почитаемых христианских святых. ФОТО: dc.lviv.ua

Сегодня христиане отмечают Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Это один из самых почитаемых святых в мире.

Иоанн Креститель родился близ Иерусалима у священника Захарии и праведной Елизаветы, которые соблюдали все заповеди и годами молили Бога, чтобы даровал им дитя.
О предстоящем появлении сына, Захарий узнал во время служения в храме. Ему явился Ангел, по христианским преданиям.

"Не бойся, Захария, твоя молитва выслушана. Жена твоя, Елизавета, породит тебе сына. И ты дашь ему имя Иоанн", - сказал посланник Бога.

Захария не поверил его словам.

"Я – Гавриил, стоящий перед тобой и посланный благовествовать тебе это. Ты будешь немым до дня рождения, потому что не поверил словам моим", - ответил Архангел.

Пророчество Гавриила исполнилось и Елизавета родила будущего крестителя Иисуса Христа. Повзрослев Иоанн удалился в дикую пустыню, где готовился к великому служению. В 30-летнем возрасте он пошел проповедовать еврейскому народу. Рассказывал людям о покаянии и необходимости крещения для прощения грехов. Впоследствии крестил Спасителя на реке Иордан. Видел, как на Иисуса Христа сошел Святой Дух в виде голубя.

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"Тот, кто крестить водой послал меня, поведал: Над Кем Духа увидишь, что восходит и остается на Нем, это Крестящий Духом Святым. И я видел, и свидетельствовал, что Он Божий Сын", - заявлял позже Иоанн Креститель.

Иоанн Предтеча был казнен во время правления царя Ирода Антипа. Сначала святого заключили в тюрьму, потому что критиковал правителя за отказ от законной жены и жизнь с Иродиадой – женщиной троюродного брата. В дальнейшем дочь Иродиады уговорила Ирода убить Иоанна. Святому отрубили голову.

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