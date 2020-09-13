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воскресенье, 13 сентября 2020 11:44

Козел с метровыми рогами стал рекордсменом

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Козла с крупнейшими рогами внесли в Национальный реестр рекордов Украины в категории "Дикая природа". Об этом в Facebook сообщила руководитель реестра Лана Ветрова.

5-летний козел Пират живет в Одесской области. Длина каждого его рога составляет почти метр.

 

Владелицей животного является Елена Мазур из села Первомайское.

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Козел носит рога очень гордо, сообщают в реестре рекордов.

"Кроме этого, научился применять их в практических целях: становится на задние ноги и сбивает рогами высокие и самые вкусные кисти винограда, которыми любит лакомиться", - пишет Лана Ветрова.

В Шотландии продали самую дорогую в мире овцу. Полугодовалого тексельского ягненка на аукционе оценили в $486,6 тыс.

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