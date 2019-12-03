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вторник, 03 декабря 2019 11:24

Кот задушил младенца: рассказали подробности

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Кот задушил младенца: рассказали подробности
youtube Винницкая область: рассказали подробности младенца, которое задохнулось через кота

9-месячную девочку в Липовецьком районе Винницкой области, которая на днях задохнулась из-за кота, застали младенец в состоянии клинической смерти.

Это подтвердила местный фельдшер. Она уверена в том, что именно кот стал причиной смерти ребенка, пишет ТСН.

В полиции рассматривают только одну версию - несчастный случай. Вскрытие подтвердило, что ребенок умер от механической асфиксии, но мог ли кот задушить ребенка, они не подтверждают.

В Снежаны и Александра - это первая и долгожданный ребенок. У молодой женщины была сложная беременность и роды, но родственники утверждают, что девочка родилась здоровой.

В сельском совете семью, переехала в село год назад, характеризуют положительно. Соседи говорят, что 22-летняя мама любила и заботилась о девочке. Снежана находится в состоянии шока, у нее постоянно дежурит фельдшер.

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Некоторые ветеринары сомневаются. По их словам, даже тепло закутанный ребенок не будет спокойно лежать и задыхаться - он ​​будет вертеть головой, поворачиваться на бок. А кот не будет спать, если ему неудобно.

"Все зависит от величины животного, а также от того, как ребенок был запеленан. Может быть так, что кот привык, он знал, что это одна семья и мог не отреагировать на движения ребенка", - говорит ветеринар Иван Левинский, допуская, что подобное могло произойти.

В одном из сел Липовецкого района Винницкой области задохнулась 9-месячная девочка. По данным медиков и правоохранителей, причиной смерти стал кот, который залез к коляске и сел ребенку на лицо.

Несчастный случай произошел 30 ноября.

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Дата
03
декабря

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