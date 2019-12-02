Кот задушил 9-месячного ребенка

Кот задушил ребенка

В одном из сел Липовецкого района Винницкой области задохнулась 9-месячная девочка. По данным медиков и правоохранителей, причиной смерти стал кот, который залез в коляску и сел ребенку на лицо.

Несчастный случай произошел 30 ноября. 22-летняя мать поставила коляску со спящим младенцем во дворе и на некоторое время отошла. Когда же вернулась, то увидела, что оттуда выпрыгнул кот, а ее дочь уже не подавала признаков жизни, сообщает vinbazar.com.

Перепуганная женщина вызвала скорую, однако врачи лишь констатировали смерть.

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция уже открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали котов, выглядящих как демонята

В Подольском районе Одесской области новорожденную девочку живьем закопала 24-летняя мать. В полицию обратились работники районной больницы, которые сообщили о молодую женщину с подозрением на незаконный аборт. После того, как ее осмотрели врачи, женщина покинула медицинское учреждение. Женщина сначала уверяла, что у нее произошел выкидыш. Плод она закопала в огороде. Однако вскрытие показало, что ребенок родился доношенным и живым.

За содеянное женщина получила 3 года тюрьмы с испытательным сроком 2 года.